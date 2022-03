Christian Amici 2022 chi è il ballerino di Todaro

Scopriamo chi è Christian, ballerino di Amici 2022 che si trova nella squadra di Raimondo Todaro e sarà protagonista del serale del talent show.

Si fa sempre più vicino l’appuntamento tanto atteso col serale di Amici 2022. Tra i protagonisti in gara per assicurarsi la vittoria finale c’è Christian, ballerino che fa parte della scuderia di Raimondo Todaro. Scopriamo chi è il ragazzo.

Amici 2022: chi è Christian

Christian Stefanelli nasce in provincia di Bergamo, nello specifico a Dalmine, nel 2003. Sin da piccolo si appassiona alla danza anche grazie alla madre, lei stessa insegnante di ballo nella scuola in cui lo stesso Christian, prima di entrare nella scuola di Amici, teneva alcune lezioni. Il ballerino si è presentato nel talent show di Canale 5 ballano su una coreografia hip pop e convincendo Raimondo Todaro a dargli il banco.

Durante la sua esperienza nella scuola è stato messo in discussione, tanto che ha dovuto salvare la propria maglia in una sfida, dopo che è risultato tra i più votati per chi collaborava di meno nelle faccende della casa. Christian è riuscito a salvarsi nelle gare di ballo e generalmente ha sempre ottenuto ottimi risultati nella sua disciplina, arrivando all’appuntamento col serale con i favori del pronostico. Ci si aspetta molto da Christian, vedremo se saprà mantenere le attese durante la sua esperienza nel format serale di Amici.

Cosa sappiamo invece della vita privata del ragazzo? In realtà molto poco: Christian non condivide molte informazioni sui suoi canali social, che sono in aumento di utenti dal suo ingresso nella scuola. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, Christian dovrebbe essere single e quindi non ci sarebbe alcuna persona speciale nella sua vita. Il suo amore numero uno per ora rimane la danza, vedremo fin dove riuscirà ad arrivare il ragazzo nella sua esperienza ad Amici.

