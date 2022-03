Alex e Cosmary Amici 2022 che fine ha fatto la ballerina

Cosmary era una delle più apprezzate ballerine di Amici 2022. Il pubblico si era particolarmente legato a lei, anche grazie alla storia d’amore con Alex, che continua ad appassionare i fan.

Che fine ha fatto Cosmary? È giusto porsi questa domanda dopo la sofferta uscita dalla scuola di Amici da parte della talentuosa ballerina. Un duro colpo per lei, che però ha saputo rialzarsi, come mostrato sui propri social.

Che fine ha fatto Cosmary?

Cosmary Fasanelli è stata una delle studentesse di Amici 2022. Una ballerina dal grande talento, eliminata nella untata andata in onda domenica 6 febbraio. Un duro colpo da digerire anche per il fidanzato Alex Rina, che ha invece raggiunto il serale.

Dopo l’uscita, si è detta incredula e rammaricata per quanto accaduto. Ha però voluto comunque ringraziare tutti e in particolar modo la maestra Alessandra Celentano. Ha ben compreso l’importanza della chance ricevuta. Sui social mette in mostra le proprie collaborazioni. Amici l’ha di certo posta sotto i riflettori, il che l’aiuterà dal punto di vista lavorativo. Sa bene, però, come non si smetta mai di apprendere. Scopriamo così che prenderà parte al South Stage il prossimo luglio, del quale sarà anche testimonial.

Alex e Cosmary

Continua la storia d’amore tra Alex e Cosmary, seppur a distanza. La scintilla è scoppiata all’interno della scuola di Amici e i due continuano a frequentarsi per la gioia dei fan. Non si vedono da un bel po’, considerando come lei sia uscita a inizio febbraio. In occasione di San Valentino, però, i due giovanissimi si sono scambiati delle tenere dediche d’amore. Ecco cosa dice lei nel suo videomessaggio: “Ciao bimbo. Oggi è San Valentino e avrei tanto voluta essere lì per festeggiarlo insieme. Visto che non ci sono, purtroppo, ti ho preso un peluche, un koala, e non ti sto a dire perché, so che tu lo sai. Abbraccialo forte quando hai bisogno di sentirmi vicino”. Il tutto contenuto in una scatola regalo, con all’interno anche alcune foto della coppia.

