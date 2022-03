Crytical Amici 2022 chi è il cantante di Anna Pettinelli

Crytical, scopriamo chi è il cantante protagonista dell’edizione 2022 di Amici, in squadra con Anna Pettinelli.

L’edizione serale di Amici 21 sta per cominciare e tra i protagonisti in gara c’è Crytical, cantante che fa parte della squadra di Anna Pettinelli. Andiamo a scoprire dunque chi è l’alunno di Amici e il suo percorso finora dentro la scuola del talent di Canale 5.

Chi è Crytical

Francesco Paone, in arte Crytical, nasce nel gennaio 2004 a Pescara. Non si sa moltissimo sulla sua vita prima di Amici, riguardo la sua sfera privata sappiamo che ha una sorella di nome Aurora e una fidanzata che si chiama Annamaria. Sul proprio profilo Instagram, il ragazzo non pubblica moltissimo riguarda la propria vita personale. Abruzzo City Rumors ha riportato che il giovane studia al Liceo Musicale di Pescara e da tanti anni suona il pianoforte, aggiungendo poi anche l’impiego di altri strumenti come il violoncello e il corno francese.

Crytical è entrato nella scuola di Maria De Filippi grazie alla vittoria nella sfida con Tommaso ed è entrato a far parte della squadra di Anna Pettinelli, riuscendo quindi ad accedere al serale.

Due sono gli inediti presentati sinora dal rapper abruzzese: Casa mia e Le mie parole sono armi. La grande passione di Crytical, da buon rapper, sono però i freestyle, che gli hanno permesse anche di partecipare a diverse gare, misurandosi a suon di rime con altri aspiranti rapper come lui. All’attivo, Crytical ha anche un album musicale, intitolato Sangue Nero, realizzato insieme a Gabrix e Khyrme. Tanta strada dunque, soprattutto negli ambienti musicali underground, per Crytical prima di approdare nella scuola di Amici, dove il cantante spera di riuscire ad arrivare fino in fondo per sfruttare la visibilità che la scuola di Maria De Filippi può portare.

