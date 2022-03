Crytical Amici 2022 vero nome perché si chiama così

Crytical, scopriamo qual è il vero nome del cantante di Amici 2022 e perché ha scelto questo pseudonimo.

Tra i protagonisti pronti a contendersi la vittoria della ventunesima edizione di Amici c’è Crytical, cantante in gara nella squadra di Anna Pettinelli. Il giovane rapper abruzzese ha provato a farsi strada nel mondo della musica già prima del suo ingresso nella scuola, partecipando a diverse gare di freestyle e realizzando anche un album, Sangue Nero, insieme ai due colleghi Gabrix e Khyrme. Scopriamo quindi quale è il vero nome del cantante e perché ha scelto questo pseudonimo per la sua carriera musicale.

Chi è Crytical e perché si chiama così

Il vero nome di Crytical è Francesco Paone. Il ragazzo è nato nel 2004 a Pescara e come riportano dei media locali studia al Liceo musicale, suonando anche diversi strumenti musicali come il pianoforte, il violoncello e il corno francese.

La specialità di Crytical è però il rap e il ragazzo si è fatto le ossa nel panorama underground del genere, partecipando a diverse gare in cui si è confrontato nel freestyle con altri aspiranti rapper come lui. Paone ha scelto il nome d’arte Crytical per la sua carriera da rapper, anche se non è chiara l’origine di questo pseudonimo, magari qualche dettaglio in più verrà fuori durante la sua esperienza ad Amici.

Esperienza che Crytical spera sia lunga e possibile: il cantante spera di approfittare del trampolino di lancio che il talent show di Canale 5 rappresenta. Da sempre infatti il programma di Maria De Filippi sforna astri nascenti del panorama musical attuale: gli ultimi esempi sono Aka7even e Sangiovanni, protagonisti della scorsa edizione del talent show e partecipanti al Festival di Sanremo, con anche ottimi risultati. Vedremo se Crytical riuscirà a ripercorrere le orme dei suoi predecessori e ad affermarsi grazie all’esperienza ad Amici.

