John Erik Amici 2022 origini e nazionalità di Dela Cruz

John Erik, andiamo alla scoperta delle origini del ballerino di Amici 2022, concorrente nella squadra di Veronica Peparini.

Il serale della ventunesima edizione di Amici è al via e tra i ballerini che sono riusciti ad approdare all’ultima fase del programma c’è John Erik, scelto da Veronica Peparini per la sua squadra. Andiamo a conoscere un po’ meglio il ragazzo, in particolare scoprendo quali sono le sue origini.

Amici 2022: le origini di John Erik

John Erik Dela Cruz è nato a Roma nel 1996, ma la sua famiglia proviene dalle Filippine. Non sappiamo moltissimo della sua vita prima di Amici, solo che i genitori sono divorziati e che quindi il ragazzo vive con la sua fidanzata e la madre della ragazza. La famiglia è un nodo delicato per John Erik, che ha accusato moltissimo il colpo del divorzio dei genitori. Tutto è successo all’improvviso: dopo un litigio il padre è andato via di casa per non fare mai più ritorno.

Una ferita che ha fatto fatica a rimarginarsi, John Erik ha passato momenti molto difficili e sulla pelle ha i segni di quello che ha subito, il tatuaggio col teschio che rappresenta proprio la separazione quel sentimento di vuoto che ha vissuto. John Erik ha parlato della sua famiglia e del divorzio dei suoi, raccontando come a casa c’era poco dialogo e che si pensava più a salvare le apparenze e a mostrare unione, più che a concretizzarla davvero. Quando il padre è andato via di casa, tutto questo castello di apparenze di è sgretolato e la famiglia si è disunita,

Un’infanzia non facile dunque per il ballerino, che ha trovato nella danza la propria via e con tanta fatica ha appreso da solo a ballare, ottenendo però grandi risultati come la partecipazione alla ventunesima edizione di Amici.

