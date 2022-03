John Erik Amici 2022 chi è il ballerino della Peparini

John Erik, scopriamo chi è il ballerino di Amici 2022, in squadra con la maestra Veronica Peparini.

Tra i ballerini pronti a mettersi in gioco nell’edizione serale della ventunesima stagione di Amici c’è John Erik, ballerino di origini filippine che fa parte della squadra di Veronica Peparini. Scopriamo tutto sull’alunno della scuola: chi è e com’è stato finora il suo percorso nel talent show di Canale 5.

Amici 2022: chi è John Erik

John Erik Dela Cruz nasce nel 1996 a Roma, da una famiglia di origini filippine. L’infanzia del ragazzo non è delle più semplici a causa della dolorosa separazione dei genitori, col padre che all’improvviso è andato via di casa, lasciando la famiglia a sgretolarsi. John Erik è stato malissimo per un periodo della sua vita, ha faticato a superare quell’abbandono e la sensazione di vuoto che gli ha lasciato. La svolta però nella sua vita è rappresentata dall’arrivo del ballo.

Il ragazzo romano ha cominciato a ballare relativamente tardi, si è appassionato alla soglia dei 18 anni e ha cominciato a ballare seguendo alcuni tutorial su YouTube. Il ragazzo si è innamorato del ballo, decidendo di imparare il più possibile studiando da autodidatta. John Erik si è presto focalizzato sulla breakdance, ballando inizialmente su pavimenti freddi e scomodi, ma prendendo sempre più dimestichezza col ballo. Piano piano si è fatto strada, recentemente ha preso parte anche al video di Apri tutte le porte di Gianni Morandi, successo che ha portato il cantante al terzo posto al Festival di Sanremo.

John Erik ha preso parte già alla ventesima edizione di Amici, nei panni però di ballerino professionista. Ora ha deciso di fare ritorno alla scuola come alunno, vincendo la sfida contro Cosmary grazie al voto decisivo di Garrison. Nella squadra di Veronica Peparini. John Erik è pronto a mettersi in gioco nel serale di Amici.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI