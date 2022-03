LDA Amici 2022, chi è la madre Carmela Barbato

LDA, scopriamo chi è il la madre del figlio di Gigi D’Alessio, in gara nella ventunesima edizione di Amici.

Tra i protagonisti giunti al serale nella ventunesima edizione di Amici c’è Luca D’Alessio, in arte LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Il cantante ha iniziato a farsi notare già prima dell’ingresso nella scuola, pubblicando diversi singoli e ottenendo anche il disco d’oro per Quello che fa male. L’ingresso ad Amici sta aumentando la visibilità del cantante, che è entrato nella squadra di Rudy Zerbi ed è pronto a farsi valere nel serale di Amici. Vediamo però qualche dettaglio della vita privata del ragazzo, in particolare su sua madre: Carmela Barbato.

LDA: chi è la madre

Carmela Barbato è l’ex moglie di Gigi D’Alessio: i due si sono conosciuti da adolescenti e tra loro scoppiò un amore che li portò alla decisione di compiere il grande passo e di sposarsi. I due si sposarono nel 1986, non avevano nemmeno vent’anni, ma il loro matrimonio termina nel 2006, quando il cantante inizia una nuova relazione, quella con l’astro nascente della musica Anna Tatangelo.

La vicenda all’epoca ha destato molto clamore, con la donna che è anche apparsa in televisione per parlare dell’ex marito, dichiarandosi molto delusa dal comportamento del cantante. Dopo un periodo turbolento, i rapporti tra i due sono tornati molto cordiali, a favore sicuramente dei tre figli nati dal loro amore: Ilaria, Claudia e Luca, il protagonista di questa edizione di Amici.

Per quanto riguarda la vita di Carmela Barbato dopo la separazione di Gigi non si sa tantissimo. La donna ha avuto una relazione con Aimone Angeli, noto per aver ricoperto il ruolo di tronista a Uomini e Donne, ma oltre ciò si sa molto poco e ora non conosciamo lo status sentimentale della donna, anche se stando a quanto si vede sul suo profilo Instagram dovrebbe essere impegnata.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI