Leonardo Amici 2022 chi è ballerino latino che piace alla Celentano

Amici, scopriamo chi è Leonardo, il ballerino protagonista della nuova edizione del talent show che piace molto ad Alessandra Celentano.

Tra i protagonisti della ventunesima edizione di Amici c’è Leonardo, ballerino di latino-americano che ha fatto colpo su uno dei giudici più ostici, ovvero Alessandra Celentano. Leonardo è tra gli alunni che hanno raggiunto la fase serale, superando quindi brillantemente la fase giornaliera: scopriamo tutto su di lui e sul suo cammino finora nel talent show di Canale 5.

Amici 2022: chi è Leonardo

Leonardo Lini è uno degli alunni più maturi di questa edizione di Amici. Nato nel 1998 a Bassano del Grappa, in Veneto, ha già provato a partecipare ad Amici nel 2018, quando però non è riuscito a fare il suo ingresso nella scuola. Ci è riuscito quest’anno, convincendo Alessandra Celentano a sceglierlo nella sfida con Mattia Zenzola, che ha dovuto poi rinunciare al talent a causa di un infortunio.

Il ballo è una questione di famiglia per Leonardo, che insieme alla sorella Giada ha una scuola di ballo, la International Dance Bassano. Giada anche è una vecchia conoscenza di Amici, come ha raccontato Maria De Filippi la ballerina è stata una professionista di Amici nel 2014, per poi passare a Ballando con le stelle, dove nell’ultima edizione ha concorso in coppia con l’ex calciatore Fabio Galante.

Leonardo prova dunque a ripercorrere le orme della sorella e il suo percorso nella scuola di Amici ha avuto origine con lo scontro con Mattia, che ha convinto Alessandra Celentano a sceglierlo nella sua squadra. Leonardo è andato avanti nel suo cammino ed è riuscito anche a conquistare un posto ambitissimo nel serale, con la possibilità di concorrere per la vittoria finale. Vedremo se il ballerino sarà in grado di farsi valere e di rispettare la grande tradizione di famiglia.

