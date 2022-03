Leonardo Amici 2022: chi è la sorella Giada Lini amica di Todaro

Scopriamo chi è Giada Lini, la sorella di Leonardo, protagonista della fase serale di Amici 2022.

Tra i protagonisti di questa fase finale di Amici 2022, in partenza sabato 18 marzo, c’è Leonardo Lini. Il ballerino, che ha convinto la Celentano a prenderlo in squadra, ha una tradizione di famiglia molto importante in termini di ballo, infatti la sorella è una ballerina molto famosa e il ragazzo spera di ripercorrere le sue orme nella sua esperienza ad Amici. Scopriamo dunque chi è Giada Lini, sorella di Leonardo, protagonista della ventunesima edizione di Amici.

Chi è Giada Lini, la sorella di Leonardo

Leonardo Lini possiede una scuola di ballo nella sua città di origine, la International Dance Bassano, insieme a sua sorella Giada. Quest’ultima è una ballerina affermata, Raimondo Todaro, uno dei professori della scuola, ha raccontato di conoscerla bene e la stessa Maria De Filippi ha rivelato che Giada è stata professionista proprio ad Amici nel 2014, per poi passare alla Rai e diventare una protagonista di Ballando con le stelle, dove nell’ultima stagione ha concorso insieme all’ex giocatore di calcio Fabio Galante.

Giada Lini è nata a Bassano del Grappa come Leonardo e ha diversi anni in più rispetto al fratello. Prima di entrare ad Amici come ballerina professionista ha vinto diverse competizioni di ballo, affermandosi anche come campionessa nazionale, e dopo questa esperienza ha lavorato in alcune compagnie straniere in Australia e in Inghilterra, prima di partecipare a Ballando con le stelle.

Nella sua esperienza ad Amici, Giada ha conosciuto Graziano Di Prima, allievo nell’edizione 2014 del programma e tra i due è nata una storia d’amore. I due hanno continuato anche a lavorare insieme, venendo presi insieme dalla compagnia australiana Burn The Floor. Oggi, i due ballerini stanno ancora insieme e hanno passato insieme il lockdown in Sicilia.

