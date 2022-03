Lorella Cuccarini chi è il marito Silvio Testi: la storia d’amore

La coppia composta da Lorella Cuccarini e Silvio Testi è una delle più note e apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. Trent’anni d’amore e una splendida e ampia famiglia. Un vero e proprio sogno, considerando quanto poco durino, spesso, i rapporti sotto i riflettori.

Conosciamo un po’ meglio Silvio Testi, che per gli addetti ai lavori non necessita di certo di presentazioni. Un professionista storico, si può dire, del mondo dello spettacolo. Ecco, in breve, la sua carriera.

Chi è Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini

Non si può parlare di Silvio Testi senza citare Lorella Cuccarini. I due, separati da 11 anni, sono sposati dal 1991 e hanno avuto in questo lasso di tempo ben quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio. Il suo vero nome non è Silvio Testi, bensì Silvio Capitta. È un celebre produttore discografico e televisivo, nato nel 1954, fondatore della società indipendente Tirangle Production, in attività dal 1987.

Proprio in quella decade ha modo di conoscere Lorella Cuccarini. I due hanno collaborato a Fantastico e nel dietro le quinte è scattata la scintilla. Al tempo lei era una giovane e promettente esordiente. Al tempo però erano entrambi impegnati sentimentalmente. Si sono poi ritrovati in seguito, da single.

Laureato in Giurisprudenza, Silvio Testi ha esordito molto presto nel mondo dell’industria discografica, producendo canzoni per Heather Parisi. Un successo che ha incrementato rapidamente la sua notorietà in televisione.

Dopo essersi ritrovati, privi di impegni sentimentali con altre persone, si sono guardati come la prima volta. Galeotto fu il cinema. Una sera, ha raccontato Lorella Cuccarini, lui propose di andare al cinema durante un’uscita con amici. Il film in questione era Sogni di Akira Kurosawa. Lei fu l’unica ad accettare e quello fu il primo passo della loro storia d’amore.

