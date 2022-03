Lorella Cuccarini chi sono i figli e cosa fanno nella vita

Lorella Cuccarini è uno dei volti più noti e apprezzati della televisione italiana. La sua carriera ha subito un nuovo slancio grazie alla partecipazione ad Amici, con il pubblico di giovanissimi che si è particolarmente legato a lei.

Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Lorella Cuccarini. Quanti figli ha? Chi sono e cosa fanno oggi nella vita? Ecco tutte le info a riguardo.

Chi sono i figli di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ha oggi 56 anni e ha quattro figli. I loro nomi sono Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio, avuti dal marito Silvio Testi, noto produttore televisivo e musicale. La coppia è felicemente sposata dal 1991. Trent’anni di storia, nel corso dei quali hanno creato una splendida famiglia. Sara è la più grande dei figli avuti. Ha 27 anni ed è nata il 4 agosto 1994. Giovanni è il secondogenito. Ha 25 anni ed è nato il 19 settembre 1996. A concludere la “cucciolata” vi sono poi i gemelli classe 2000, Chiara e Giorgio. I quattro fratelli sono molto uniti, così come tutta la famiglia, particolarmente affiatata.

Sara è molto legata ai propri cari ma ha fatto una scelta di vita che l’ha spinta lontano. Ha conseguito la laurea in management in Svizzera nel 2016, si è trasferita a Milano, dove lavora nel ramo immobiliare. Si è dunque tenuta ben al di fuori delle luci dello spettacolo. Anche Giovanni si è laureato all’estero. Nel suo caso il titolo è stato conseguito in Economia, Filosofia e Politica presso l’Università di Warwick. È oggi un dj molto conosciuto. I due gemelli, Chiara e Giorgio, vivono invece a Roma, al fianco dei genitori. Lei è una calciatrice, sotto contratto con la Roma Calcio Femminile. Lui, invece, è un grande appassionato di musica e sogna di diventare un dj affermato come suo fratello.

