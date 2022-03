Mirko e Valerio violinisti chi sono i baby talenti che piacciono ai Coldplay BOZZA

Da un video postato sui social durante il lockdown al successo internazionale, scopriamo chi sono Mirko e Valerio, baby talenti che hanno stregato i Coldplay

Durante il lockdown del 2020, Mirko e Valerio decidono di pubblicare sui social un video per contro il Coronavirus. Un modo per trascorrere un po’ di tempo insieme ai propri followers. I due fratelli decidono di proporre la loro versione di Viva La Vida e in poco tempo ottengono un successo straordinario. A distanza di due anni hanno inciso il loro primo album e hanno conquistato la popolarità negli Stati Uniti. Scopriamo chi sono Mirko e Valerio e come sono diventati così famosi.

Chi sono Mirko e Valerio violinisti

Mirko e Valerio sono due fratelli gemelli. Nati ad Agrigento nel 2007 hanno 15 anni di età e vivono a Porto Empedocle. La mamma Alessandra è casalinga, mentre il papà Giovanni è impiegato. Hanno iniziato a suonare quando avevano 8 anni grazie alla passione del proprio padre. Infatti nella parete di casa era appeso un violino e così appena visto se ne sono innamorati. Entrambi hanno subito avuto il desiderio di suonare quello strumento e grazie ai consigli del padre hanno mostrato tutto il loro talento fin dai primi accordi.

Nel 2020 arriva il Coronavirus e il lockdown costringe tutti a casa. Mirko e Valerio non si danno per vinti e realizzano video per far conoscere la loro musica. Durante quei giorni complicati per tutto il mondo, i due gemelli eseguono Viva la Vida dei Coldplay per infondere speranza a tutti e il video diventa subito virale. L’esecuzione attira anche l’attenzione dei Coldplay che condividono il video di Mirko e Valerio sui loro social scatenando l’entusiasmo di milioni di fan. In poche settimane il video diventa tra i più visti negli Stati Uniti e viene ricondiviso da altri artisti musicali e star dello spettacolo come Penelope Cruz.

A maggio arriva la chiamata di Chris Martin, frontman dei Coldplay, e il collegamento in streaming mondiale con lui. Mirko e Valerio hanno infatti suonato con l’artista nel Live Together at Home realizzando un sogno che fino a pochi mesi prima era inimmaginabile. Successivamente arriva il primo contratto discografico e a gennaio 2022 il loro primo album “The Violin Twins” con composto da dodici brani famosi arrangiati per l’occasione dal duo. Per promuovere il loro primo progetto discografico, Mirko e Valerio sono volati negli Stati Uniti dove sono stati ospiti del The Ellen DeGeneres Show. A due anni di distanza dalla loro scoperta, la conduttrice ha fatto di tutto per averli dal vivo.

Mirko e Valerio frequentano il primo anno dell’Istituto Turistico e sono iscritti al Conservatorio. Entrambi stanno studiando la lingua inglese e hanno come sogno quello di laurearsi e suonare nei teatri più importanti del mondo. Appassionati di calcio, hanno ringraziato i loro genitori sui social per i tanti sacrifici fatti e per il supporto ricevuto fin dal primo giorno.

