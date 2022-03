Alessandra Celentano non deve di certo la sua carriera ricca di successi al cognome che porta. Questo, però, genera sempre una certa curiosità, considerando la gigantesca fama di Adriano Celentano. I due sono parenti? In che rapporti sono?

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul legame tra Alessandra Celentano e Adriano Celentano. I due condividono soltanto il cognome? Si conoscono? Sono effettivamente parenti?

Alessandra Celentano e Adriano Celentano

Non è un puro caso che Alessandra Celentano e Adriano Celentano abbiano lo stesso cognome. I due non sono perfetti sconosciuti, infatti. Sono zio e nipote. Sul web però non sembrano esserci foto dei due insieme, il che ha fatto pensare a molti, per anni, che i rapporti tra loro siano quasi nulli.

Iniziamo col sottolineare quale sia la linea di parentela che li unisce. Lei è la figlia del fratello di Adriano. È una nipote di primo grado dunque, che di sicuro da piccola avrà avuto modo di trascorrere molto tempo in compagnia del celebre zio. Pare che i rapporti tra loro siano rimasti ottimi col passare dei decenni. La loro famiglia è ricca di impegni ma, nonostante questo, è riuscita a restare particolarmente unita.

Pur lavorando entrambi nel mondo dello spettacolo, non vi è mai stato alcun diverbio che li abbia fatti allontanare. Preferiscono però vivere la vita privata in maniera riservata. Ecco perché è raro riuscire a trovare foto di loro due insieme, se non impossibile. Alessandra Celentano tiene particolarmente alla propria privacy. L’ultima volta che si è ritrovata sui giornali di gossip, infatti, è stato per la fine del suo matrimonio. Anche in quel caso, però, non ha mai dato adito a rumor, senza rivelare il motivo del suo divorzio ad esempio.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI