Rudy Zerbi chi sono state le compagne madri dei suoi figli

Rudy Zerbi, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata del professore di Amici: chi sono state le compagne che l’hanno reso padre.

Anche in questa edizione di Amici il ruolo di professore è ricoperto da Rudy Zerbi, uno dei volti simbolo ormai del talent show di Canale 5. Andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata del maestro, in particolare delle sue ex compagne che gli hanno regalato la gioia di diventare padre.

Rudy Zerbi: le ex compagne

Rudy Zerbi ha ben quattro figli, avuti con tre donne diverse. I primi due figli del prof di Amici sono Tommaso e Luca, nati dalla relazione di Rudy con una donna di nome Simona, il primo grande amore del produttore musicale. Nonostante la fine del loro amore, i due sono rimasti in ottimi rapporti e sono rimasti molto amici.

Il terzo figlio di Rudy Zerbi è Edoardo, nato nel 2009 dal matrimonio con la nipote di Gianni Morandi Carlotta Miti. La donna entra nel mondo del cinema dopo aver studiato per anni danza classica e si afferma come protagonista di diverse fiction televisive come Incantesimo, Un posto al sole e Compagni di scuola. La donna, prima del matrimonio con Rudy Zerbi, ha avuto una figlia di nome Alice e nel 2009 ha quindi poi dato alla luce Edoardo.

La loro unione dura però poco, perché nel 2012 Rudy Zerbi conosce Maria Soledad Temporini, che rende il prof di Amici padre per la quarta volta con la nascita di Leo. Anche questa storia però è destinata a non durare, visto che i due si sono lasciati qualche tempo fa, senza però dare grosse spiegazioni. Maria Soledad Temporini è una figura esterna al mondo dello spettacolo, nella vita fa l’architetto e dopo la rottura con Rudy Zerbi è sparita dalle scene, non dando spiegazioni sul loro allontanamento.

