Rudy Zerbi quanti figli ha, età e cosa fanno oggi

Rudy Zerbi, andiamo alla scoperta di qualche dettaglio della vita privata del professore di Amici: quanti figli ha.

Al via la fase serale di Amici e ovviamente tra i protagonisti ci sarà Rudy Zerbi, uno dei professori del talent show. Zerbi però, oltre a essere un grande protagonista del mondo della musica, è anche un personaggio costantemente al centro del gossip, con una vita sentimentale molto movimentata. Il prof ha infatti avuto ben 4 figli, con tre donne diverse: scopriamo chi sono.

Rudy Zerbi: i figli

I primi due figli di Rudy Zerbi sono nati dalla relazione con Simona, la prima fidanzata importante del produttore musicale. Tommaso e Luca sono quindi i più grandi, nati da questa grande storia d’amore, che in qualche modo ha continuato a vivere anche dopo la rottura, considerando che i due ex fidanzati sono rimasti amici e hanno un bellissimo rapporto, un fattore positivo sicuramente per i due figli.

Il terzo figlio di Rudy Zerbi è Edoardo ed è nato dal matrimonio del produttore musicale con l’attrice e ballerina Carlotta Miti, nipote di una leggenda della musica come Gianni Morandi. La donna è diventata un volto famoso della televisione italiana grazie alla partecipazione a diverse fiction, l’amore con Rudy Zerbi però non è durato, perché nella vita dell’uomo è entrata un’altra donna.

Nel 2012 Zerbi conosce Maria Teresa Soledad, architetto argentino che nel 2015 dà alla luce Leonardo, quarto e ultimo figlio per ora del prof di Amici. Non è stata una gravidanza semplice, perché la donna ha subito un distacco della placenta e sia lei che il piccolo hanno rischiato di morire, ma per fortuna poi le cose sono andate per il meglio. Anche la storia con l’argentina però è giunta a conclusione, con Rudy Zerbi che quindi al momento dovrebbe essere single.

