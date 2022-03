Serena Amici 2022 chi è la ballerina di Todaro

Serena, scopriamo chi è la ballerina di Amici 2022 che sarà in squadra con Raimondo Todaro nell’edizione serale del programma.

Stiamo per entrare nella fase più calda di Amici, quella del serale che porterà poi alla finalissima del programma. Il format serale del talent show condotto da Maria De Filippi prenderà il via sabato 19 marzo e cantanti e ballerini sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria. Tra i protagonisti di questa edizione di Amici c’è Serena, ballerina che si trova nella squadra di Raimondo Todaro. Scopriamo tutto su di lei.

Chi è Serena di Amici 2022

Serena Carella è originaria di Cerignola, provincia di Foggia. È nata nel 2002 e studia danza da ormai oltre 13 anni, facendo parte della Compagnia Giovanni Martinat sin da quando era piccola. Per quanto riguarda il resto della vita di Serena non si sa moltissimo: la ragazza non è molto attiva sui social e le poche informazioni che rivela non dicono molto della sua vita privata o del suo passato. Sappiamo che ha una sorella che è ha frequentato il Liceo scientifico, ma non sappiamo molto di più.

Nella sua scheda di presentazione ad Amici, Serena si è descritta come una ragazza socievole e determinata. È solare, ma anche emotiva e spesso piange, ma da sola, mai davanti agli altri. Il ballo è praticamente tutta la sua vita, coltiva questa passione da quando è piccola e ha raccontato che, quando è intenta a ballare, riesce a escludere tutto il mondo che la circonda.

Nel suo percorso ad Amici Serena si è avvicinata molto ad Albe e i due col passare del tempo sono usciti allo scoperto, andando a costituire la prima coppia di questa edizione di Amici. Serena fa parte della squadra di Todaro e proverà a portare a casa la vittoria finale con le sue doti da ballerina.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI