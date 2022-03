Veronica Peparini chi è l’ex marito e padre di sua figlia

Veronica Peparini è uno dei volti più noti di Amici, considerando come faccia parte della squadra del talent di Maria De Filippi ormai da molti anni. L’insegnante di danza e coreografa ha inoltre trovato l’amore proprio in studio.

Veronica Peparini è oggi felicemente al fianco di Andreas Muller, ballerino ex vincitore di Amici, che oggi fa parte del gruppo dei professionisti del talent. Ha però avuto due figlie dal suo precedente matrimonio. Scopriamo chi è l’ex marito.

Veronica Peparini, chi è l’ex marito

Veronica Peparini è stata sposata con Fabrizio Prolli. Uno dei volti più apprezzati dai fan di Amici è dal 2017 al fianco di Andreas Muller ma ha avuto due figli dal suo ex marito. Scopriamo chi è. Nato a Roma, non vi sono informazioni in merito alla data precisa ma pare abbia oggi 36 anni. È il madre di Daniele e Olivia, che attualmente vivono con la madre Veronica e il compagno Andreas. Il rapporto tra gli ex coniugi sembra buono, considerando il commento social di Prolli alla prima esibizione di danza della piccola Olivia in una puntata di Amici, al fianco di Giulia Stabili: “Mi ha distrutto. Mia piccola principessa Olivia. Grazie Amici e grazie Veronica Peparini”.

I due hanno alle spalle un grande amore. Sono infatti stati insieme per ben 15 anni. Alquanto riservati, non hanno mai svelato i motivi specifici che hanno portato alla fine del loro matrimonio. Poco dopo essere tornata single, la Peparini ha poi conosciuto Andreas Muller, al quale si è avvicinata sempre più. Oggi è felice al suo fianco e la coppia non sembra risentire dei quasi 25 anni di differenza.

Così come Muller, anche Fabrizio Prolli è un ballerino professionista. È stato assistente personale della Peparini durante il tour di Tiziano Ferro nel 2009. Ha ballato nei più importanti teatri d’Italia con la direzione artistica di Kledi Kadiu, del quale è stato anche assistente, e le coreografie dell’ex moglie.

Si afferma lavorando per il Cirque Du Soleil: Franco Dragone dal 2008 al 2013, mostrando il proprio talento all’estero, in Europa e in America. Ha inoltre preso parte per alcuni anni al talent Amici come professionista, lavorando a stretto contatto con la Peparini. Il suo profilo Instagram conta circa 60mila follower e, oltre alla danza, nel suo feed è possibile trovare molti scatti con i suoi due tesori, i figli Daniele e Olivia.

