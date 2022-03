Veronica Peparini e Andreas Muller stanno ancora insieme?

Il mondo di Amici è senza dubbio ben noto per aver dato vita a numerose storie d’amore. Tra queste vi è quella tra Verona Peparini e Andrea Muller, che tanto ha fatto parlare in passato e che ancora fa emozionare i fan.

Si dice spesso che gli amori che nascono dinanzi alle telecamere non siano destinati a durare. È questo il caso di Veronica Peparini e Andreas Muller? I due stanno ancora insieme. Scopriamolo.

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno insieme?

Andrea Muller è ben noto al grande pubblico perché è un talentuoso ballerino che ha vinto la sedicesima edizione di Amici. Il talent di Maria De Filippi gli ha consentito di conoscere l’insegnante di danza Veronica Peparini, tra le coreografe presenti da più tempo nel programma, che vede oggi coinvolto anche lui come professionista.

Dopo un po’ di rumor in merito, i due hanno deciso di venire allo scoperto e vivere la propria storia d’amore alla luce del sole. Un amore che prosegue ancora oggi. Vivono insieme e condividono la casa con i due figli che la Peparini ha avuto dal suo precedente matrimonio. Nessuna crisi all’orizzonte, anche se la coppia ha di recente dovuto fronteggiare una difficile notizia. Vi sono stati problemi di salute per la cagnolina Nanda. La piccola, che ha soltanto 9 mesi, è purtroppo risultata positiva al test PARVO. Ricoverata in una clinica veterinaria, lotta contro un virus che nel 60-70% dei casi è letale per i cuccioli. I fan attendono con ansia di scoprire quali sono le sue condizioni.

