Amici 2022, le barre di Albe contro la Celentano? Serena in lacrime anche fuorionda

Amici 21, ieri sera alla prima puntata del serale Serena era in lacrime anche fuorionda per Albe e non per l’eliminazione

Amici 21 ha subito regalato emozioni e scatenato i commenti social per le esibizioni degli allievi della scuola che si sfidano in quest’edizione. Tra questi c’è Albe che nella prima puntata di Amici 2022 serale ha rischiato l’eliminazione e si è sfidato testa a testa con Alice. A vincere è stato il cantante che nel ballottaggio finale ha portato sul palco “Nessuno mi può giudicare” aggiungendo delle barre davvero personali. La sua versione della canzone di Caterina Caselli ha ovviamente colpito Serena, fidanzata di Albe e conosciuta proprio in questi mesi nella scuola.

Durante l’esibizione del cantante di Giravolte, la regia ha catturato le lacrime di Serena, emozionata e commossa per la dedica di Albe nascosta dietro le barre aggiunte nella canzone. C’è chi ha notato anche una presa di posizione netta contro Alessandra Celentano che da mesi critica il fisico di Serena, ritenuto per lei non adatto alla danza. Attacchi che si sono ripetuti anche nella prima puntata di Amici 2022 serale e che però non hanno scalfito la ragazza che ha anzi vinto la sua sfida.

Le barre scelte da Albe: “Quanto mi fa male non sentirmi accettata per come sono e per chi sono / Tu che giudichi e basta e commenti sei troppo magra, sei troppo grassa sotto la foto di una ragazzina che poi si complessa / sei la stessa persona che poi di persona fai la bella faccia / io devo essere libera di essere ciò che io sono senza nessuno che giudica / più che leone, tu sei leone il cane fifone dei social / so che non cambierò la situazione ma ci tenevo a sfogarmi”

Il tema degli insulti via social però è sembrata anche una piccola risposta alla Celentano che prosegue la sua battaglia contro Serena e il suo fisico. Una piccola rivincita per Albe?

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI