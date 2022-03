Chi è Priscilla Drag Queen com’è da uomo FOTO

Dopo il grande successo di Drag Race Italia, scopriamo chi è Priscilla e chi vive schiena contro schiena con lei

Tra i personaggi più interessanti della stagione televisiva c’è Priscilla, uno dei giudici della prima stagione di Drag Race Italia. Scopriamo come nasce la drag queen più famosa d’Italia e chi c’è dietro la sua identità.

Chi è Priscilla Drag Queen e com’è da uomo

Il vero nome di Priscilla è Mariano Gallo. Di origini napoletane nel dicembre 1976 e ha quindi 45 anni di età. Il suo alter ego nasce dalla passione per la creazione degli abiti che già da piccolo emergeva nella sua personalità. L’amore per il ballo e la recitazione ha fatto il resto così come la voglia di stare al centro delle attenzioni. Ha studiato danza e dizione e nel 2001 ha fatto parte dell’erotica Tour con Platinette.

Napoli lo ha aiutato molto perché per lui è stata una grande scuola di vita. Mariano Gallo ha inizialmente lavorato come ballerino e attore e poi con il programma “Al posto tuo” ha scoperto il trasformismo e l’arte drag. Tutto nacque nel 2022 con la trasmissione di Alda D’Eusanio quando comparve per la prima volta nei panni di Priscilla, innamorandosi del personaggio creato.

Per Mariano Gallo, Priscilla è un personaggio che fa spettacolo, una forma d’arte che non ha genere. Sui social la drag queen non si nasconde e spesso pubblica foto della sua vita privata, senza trucco e abiti femminili. A 19 anni ha annunciato a genitori e amici di essere omosessuale e dopo un momento di smarrimento, tutta la famiglia ha accettato il suo essere al punto tale da aiutare il proprio figlio. La mamma Antonietta ha cucito i primi vestiti di Priscilla, mentre il papà Bruno è stato il bodyguard della drag queen. Da qualche tempo vive a Mykonos dove passa la maggior parte dell’anno.

