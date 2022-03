Nati stanchi: trama e cast

Nati Stanchi, girato nel 2002 da Dominick Tambasco, è il primo film della coppia comica sicialiana Ficarra e Picone. Ecco la trama e il cast della pellicola.

Con Nati Stanchi, uscito nel 2002, Ficarra e Picone (al secolo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone) hanno fatto il salto da comici televisivi (Zelig) a cinematografici, dopo che già nel 2000 erano apparsi sul grande schermo in un ruolo secondario in Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Da allora, la coppia palermitana ha preso parte a dieci film più la recente serie Netflix Incastrati, dirigendo anche sei di questi progetto e prendendo invece parte in qualità di attori al noto film di Giuseppe Tornatore Baaria, nel 2009. Ma scopriamo qualcosa di più su Nati Stanchi.

Nati Stanchi: la trama

Salvo e Valentino sono due disoccupati che vivono in un piccolo paese siciliano: passano le loro giornate al bar di Gino (a cui, di notte, fanno scherzi al citofono per puro dispetto) e colgono al volo l’occasione di andare a fare qualche concorso pubblico solo per allontanarsi per un po’ dal paese e dalle famiglie, ma senza alcuna ambizione di passare la selezione.

Uno di questi concorsi li porterà fino a Milano, viaggio per cui riceveranno da Don Ciccio Milazzo il compito di consegnare un misterioso pacco a un loro compaesano trasferitosi al Nord. Questo particolare farà sì che vengano scambiati per mafiosi e arrestati; rilasciati, verranno ricondotti in questura perché colti in metropolitana senza biglietto.

Tornati in Sicilia, i due scoprono di aver vinto il concorso (per merito di una raccomandazione di Don Ciccio), ma i protagonisti faranno di tutto per fare invalidare il risultato e mantenersi nella loro condizione di disoccupati. Anche perché avevano promesso alle fidanzate Loredana e Sandra che le avrebbero sposate in caso di vittoria del concorso.

Alla fine, però, anche le due ragazze non vogliono il matrimonio, e dopo una serie di eventi si arriverà a sospendere le nozze. Salvo e Valentino si ritroveranno senza lavoro dopo l’annullamento del concorso, e finiranno per aiutare le ragazze nel negozio di tessuti in cui lavorano. Fino a che, proprio Loredana e Sandra faranno trovare ai due una rivista sui concorsi in Europa.

Nati Stanchi: il cast

Nati Stanchi è il primo film interpretato da Ficarra e Picone, fino a quel momento tra i comici più noti della televisione italiana. Il cast della pellicola comprende tanti attori siciliani, ma gli unici davvero noti a livello nazionale sono i due protagonisti. Vediamo la lista completa degli interpreti.

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Stefania Bonafede: Loredana

Marica Cocco: Sandra

Luigi Maria Burruano: Don Ciccio Milazzo

Gilberto Idonea: padre di Valentino

Aurora Quattrocchi: madre di Valentino

Leandro Parlavecchia: padre di Salvo

Maria Paola Abruzzo: madre di Salvo

Gino Carista: Gino Passalacqua

Marcello Peracchio: padre Renzino

Dario D’Ambrosi: commissario

Massimo Olcese: controllore della metropolitana

Gianni Nanfa: avvocato Pisaura

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI