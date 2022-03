Terza puntata di Noi in programma domenica 20 marzo in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Un appuntamento che segna il raggiungimento della metà di questa prima stagione della serie con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino.

Scopriamo le anticipazioni della terza puntata di Noi, suddivisa in due episodi dai titoli Fratelli e Buon Natale. Ecco cosa accadrà nell’appuntamento di domenica 20 marzo.

Anticipazioni Noi, terza puntata del 20 marzo

Ecco le anticipazioni del primo episodio della terza puntata di Noi, dal titolo Fratelli. Guardando al passato, Pietro e Rebecca stanno facendo i conti con la gestione di tre figli adolescenti. Tutt’altro che facile. Se Claudio e Daniele non fanno che litigare, Cate inizia a sperimentare forti insicurezze legate al suo peso.

Rebecca rivede dinanzi a sé la chance di tornare a cantare. Ciò grazie a un suo vecchio amico, Orso, che la invita a sostenere un provino, rimettendosi in gioco dopo tanti anni. Non è affatto semplice seguire questo percorso e ha bisogno del supporto di Pietro, che sembra però soffrire per questa sua decisione.

Nel presente, invece, Claudio fatica non poco a entrare nella parte. Qualcosa lo blocca e gli impedisce di lasciarsi andare. Chiara lo capisce e cerca di aiutarlo a tirar fuori le proprie emozioni per poterle poi portare sul palco.

Ecco le anticipazioni del secondo episodio della terza puntata di Noi, dal titolo Buon Natale. Si torna nel 1993 e la famiglia è in partenza per la montagna. Come da tradizione, tocca festeggiare con i genitori di Rebecca e la cosa non pare entusiasmare nessuno, soprattutto Pietro. Questi vorrebbe creare una tradizione tutta loro.

Di colpo la loro auto si blocca in mezzo al nulla, costringendo l’intera famiglia a rifugiarsi in una piccola baita. Ciò che sembra essere il peggior Natale della loro vita, si rivela essere uno dei giorni più belli della loro vita. Si passa al presente e anche in questo caso è Natale.

A differenza del passato, il Natale a casa di Daniele è un giorno speciale, ricco di tradizioni. Quest’anno poi al cenone, oltre a tutta la famiglia, ci saranno anche Mimmo e Chiara, la nuova “quasi fidanzata” di Claudio. L’atmosfera fa fatica a scaldarsi, qualcuno dei nuovi arrivati non si sente a proprio agio e antiche tensioni sono sempre sul punto di esplodere.

