Oleg Paniuta: chi è il giornalista di Ucraina24

Chi è Oleg Paniuta, il giornalista ucraino divenuto celebre in questi ultimi giorni e stasera ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa. Scopriamolo insieme.

È divenuto abbastanza celebre in questi ultimi giorni, Oleg Paniuta, il giornalista ucraino che questa sera sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio nel corso della sua trasmissione Che Tempo che Fa.

Proviamo allora a presentare un po’ questo personaggio ancora poco noto al pubblico italiano, ma che dallo scoppio della guerra in Ucraina è divenuto un punto di riferimento non solo a livello nazionale su quanto sta accadendo nel paese.

Chi è Oleg Paniuta

Oleg Paniuta è divenuto uno dei principali volti dell’informazione in Ucraina, in quanto giornalista e conduttore della rete Ukraina 24, che prende parte alla maratona nazionale delle principali emittenti tv del Paese riunite in un unico canale, attualmente il solo ad essere in onda in Ucraina.

Paniuta è nato nel 1970 a Dzhankoi, una cittadina della Crimea, nella regione che nel 2014 si è staccata dall’Ucraina ed è entrata nella Russia tramite referendum. Gli studi e la carriera lo hanno però portato presto lontano dalla sua terra natale, come dimostra la laurea in giornalismo conseguita presso l’Università Statale di Kiev.

Ha iniziato a lavorare per la stampa locale, con il giornale Oleh, e già nel 1989 collaborava con il canale televisivo Ut, a Simferopoli. Successivamente si è appunto trasferito a Kiev, prima lavorando per la rete Megapol e poi per New, per la quale ha creato e diretto diversi programmi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Oleg Paniuta è sposato e ha due figli, un maschio e una femmina.

