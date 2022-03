Alessia Prete chi è: il nuovo fidanzato Alvise Rigo?

Alessia Prete chi è la nuova presunta fidanzato di Alvise Rigo. Gli indizi social postati da Deianira Marzano

Alessia Prete e Alvise Rigo sono una nuova coppia? Così l’influencer Deianira Marzano scrive come didascalia di alcune foto postate sul suo profilo Instagram in cui i due sembrano aver pranzato insieme alla Reggia di Venaria.

Indizi social che hanno destato non poca curiosità perché entrambi sembrano aver trascorso un week end romantico segni di essere pubblicato ma senza tag. Se Alvise Rigo ha nuova fidanzata, se nato un nuovo amore sara lui a confermarlo. Intanto gossippiamo un po’ su chi è Alessia Prete la nuova fiamma, presunta, dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle.

Alessia Prete chi è

Alessia Prete è nata il 27 dicembre del 1995 ed é di origini piemontesi, è nata infatti a Volvera. È alta 1,62 e pesa 60 kg circa con un fisico da urlo. Lei stessa ha parlato dei suoi genitori come persone che le hanno trasmesso fin dall’infanzia il valore forte della famiglia ed un’educazione ferrea. Sua mamma è di origini napoletane e ha lavorato in mensa e il papà della Calabria invece di lavoro ha fatto il camionista. Fin da piccola ha sempre avuto come sogno nel cassetto di far parte del mondo dello spettacolo, ma senza tralasciare la formazione: di studi ha fatto l’università di Economia e statistica.

Di lavoro ha fatto la modella, l’hostess e le ripetizioni di matematica prima di partecipare ad un noto reality. Alessia Prete ha fatto il Grande Fratello nel 2018 con Barbara D’Urso, la diciottesima edizione. Diventa presto famosa per la sua relazione, durata per un anno anche fuori dalla Casa, con il concorrente Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola di Benedetto. Alessia Prete e Matteo Gentili si sono lasciati tra le polemiche e qualche accusa reciproca. Un caso divenne il seno rifatto di Alessia per molti scelta fatta su pressione di Matteo.

Nel 2016 aveva già mosso in primi passi nel mondo dello spettacolo a Miss Italia, vincendo “Miss Sorriso” e “Tv Sorrisi e Canzoni“. Alessia Prete è stata poi fidanzata con Davide Campanella, imprenditore di origini liguri. Oggi la Prete è un’influencer ed il nuovo fidanzato sembra essere Alvise Rigo.

