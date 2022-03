Amici 21, dopo un’esibizione insieme a Luigi, Aisha è stata scelta. Quando ha comunicato alla mamma ciò che le accadrà è scoppiata in lacrime

Amici 21 è entrata nel vivo con le puntate serali. Dopo la prima puntata in onda sabato, i ragazzi hanno vissuto un’altra grande emozione durante la settimana. Circa un mese fa Ryan Tedder degli One Republic aveva annunciato che uno dei cantanti in gara in quest’edizione del programma avrebbe duettato con lui nel nuovo singolo del gruppo. Un’occasione unica per un solo fortunato. Ora è arrivato il momento di scegliere chi duetterà nella canzone Sunshine.

In videochiamata Ryan Tedder ha incontrato i ragazzi e annunciato che uno tra Luigi e Aisha sarebbe stato scelto. I due cantanti si sono esibiti per l’ultima volta così da permettere al leader degli One Republic di fare la sua scelta. Dopo un’attenta analisi, Ryan Tedder ha scelto Aisha. Sarà lei a duettare nella canzone Sunshine. Tornata in casetta, la ragazza è scoppiata a piangere per la gioia. Un’emozione indescrivibile quella provata dall’allieva della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Dopo aver parlato con i propri compagni e aver ripetuto a se stessa di credere di più nelle sue qualità, Aisha ha potuto parlare al telefono con la mamma. Alla notizia del duetto, entrambe si sono commosse. La gioia di Aisha è incontenibile e le lacrime di felicità spiegano al meglio quanto sia importante un’occasione del genere.

La canzone Sunshine è uscita come singolo nel novembre 2021 e fa parte della colonna sonora di Clifford the Big Red Dog. Il brano è stato scritto da Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry e John Nathaniel

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI