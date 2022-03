Si conclude la serie Rai con protagonista Stefano Accorsi. Lunedì 21 marzo vanno in onda gli ultimi due episodi, 7 e 8, di Vostro Onore. Scopriamo come si concluderà l’apprezzata fiction Rai.

Appuntamento fissato per le 21.25, prima serata su Rai 1, per Vostro Onore. Cosa ci aspetta nel finale di stagione? Ecco le anticipazioni degli ultimi due episodi della fiction con Stefano Accorsi, che metteranno in discussione tutto ciò che abbiamo visto fino a questo punto.

Vostro Onore, anticipazioni ultima puntata

Nel primo episodio dell’ultima puntata di Vostro Onore vedremo Danti trattenere Matteo, Orlando e Sara. Il figlio di Vittorio dovrà inoltre giustificare la propria presenza in ospedale e, nello specifico, all’interno della stanza di Diego Silva.

Sara avrà forti dubbi sia su Matteo che Vittorio, considerando il loro atteggiamento nelle ultime settimane. Il giudice però riuscirà a mettere a segno il proprio piano, ovvero screditare i contatti dell’ispettrice con Miguel. Quest’ultimo sarà interrogato da Orlando e Danti, senza però ottenere molto. Salvatore non è in buone condizioni e verrà raggiunto da Maddalena in ospedale.

Nel secondo episodio dell’ultima puntata di Vostro Onore vedremo Vittorio e Matteo prendere una dolorosa decisione. Sono pronti a lasciarsi tutto alle spalle e abbandonare Milano. Una nuova vita per evitare il peggio, scappando all’estero. Maddalena, intanto, sarà interrogata da Danti e Orlando. La donna continuerà però a coprire Pagani fino alla fine.

A sorpresa, scortato da Anita, Matteo andrà in commissariato per raccontare la verità. Suo padre pretenderà ovviamente delle spiegazioni in merito, considerando come tutto ciò potrebbe stravolgere tutto. Il ragazzo però racconta tutto nel dettaglio. Pagani si ritroverà dinanzi a un bivio tremendo: accettare o meno la carica come nuovo Presidente del Tribunale di Milano. Una carica che non sente di poter accettare. Le parole di Matteo, però, potrebbero cambiare del tutto la percezione di quanto credevamo di conoscere di questa storia.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI