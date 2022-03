Belli di papà dove è stato girato: location

Dove è stato girato Belli di papà, il film del 2015 con Diego Abatantuono, diretto da Guido Chiesa? Ecco le location del film.

Tre figli di buona famiglia, cresciuti tra tutti gli agi e le comidità, vengono ingannati dal padre, che fa credere loro che l’azienda di famiglia sta fallendo e li porta in campagna a lavorare, nella speranza di responsabilizzarli. È questa la trama di Belli di papà, film del 2015 diretto da Guida Chiesa (Il partigiano Johnny, Cambio tutto!) e interpretato da Diego Abatantuono.

Il film, remake dell’opera messicana Nosotros los nobles (2013), offre alcuni scenari suggestivi, con il trasferimento in campagna della famiglia Liuzzi, ma dove sono state girate queste scene? Scopriamolo insieme.

Belli di papà: le location del film

I quattro protagonisti di Belli di papà devono trasferirsi dalla città alla campagna, lasciando Milano per tornare alla vecchia casa di famiglia in Puglia. Queste scene sono state girate in varie location nella regione del Sud Italia, a Taranto e dintorni.

In particolare, oltre alla nota città pugliese, i set del film di Guido Chiesa si sono spostati tra le località salentine di Avetrana, Torre Colimena e Manduria.

