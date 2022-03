Nicola Savino chi è la moglie del conduttore

Nicola Savino sarà presente nello studio de L’Isola dei Famosi 2022 per l’intera durata del programma. Affiancherà la conduttrice Ilary Blasi in qualità di opinionista. Commenterà con Vladimir Luxuria tutto ciò che accadrà in Honduras.

Non è la prima esperienza per Nicola Savino con L’Isola dei Famosi 2022. Ha infatti condotto la prima edizione del programma, quando andava in onda su Rai 2. Scopriamo però qualcosa in più sulla sua vita privata. Chi è sua moglie? Ecco come si chiama e cosa fa nella vita.

Nicola Savino, chi è la moglie

Nel 2009 Nicola Savino ha sposto Manuela Suma. I due hanno avuto una figlia, Matilde. Si sono conosciuti a Radio Deejay durante l’allestimento di uno shooting fotografico per un calendario. Si può parlare di amore a prima vista, dal momento che rapidamente si sono ritrovati sull’altare.

Non si tratta del primo matrimonio per il celebre conduttore, che è stato sposato quando aveva 24 anni. Il suo sogno era quello di creare rapidamente una famiglia, essendo figlio di divorziati. Era il suo sogno ma le cose non sono andate per il meglio al primo tentativo.

Nicola Savino e sua moglie Manuela Suma sono molto riservati. La privacy è importantissima per loro e provano a vivere lontano dai riflettori il più possibile. Lei lavora nel mondo dello spettacolo, seppur dietro le quinte. È una costumista e ha curato il look di Benedetta Parodi durante il suo programma di cucina. Nel 2019 ha creato una linea di costumi da bagno, il cui nome è Beachside, la cui testimonial è Alessia Marcuzzi. La coppia vive a Milano, dove lavorano entrambi, insieme con la figlioletta nata nel 2006.

Un matrimonio decisamente riuscito, come sognava Savino, come dimostra la sorpresa organizzata da lui per i 40 anni di lei. Una volta bendata, si è ritrovata in una stanza con tutti i suoi amici e Marco Masini, il suo cantante preferito, pronto a cantare e suonare al pianoforte”.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI