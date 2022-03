Quarto appuntamento per Noi, fiction Rai con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino, remake di This is Us. Scopriamo cosa accadrà domenica 27 marzo. Ecco le anticipazioni degli episodi 7 e 8, dal titolo La baita e La casa.

Con la quarta puntata di Noi giungiamo al giro di boa di questa prima stagione dell’apprezzata fiction Rai. Ecco le anticipazioni di questi nuovi due episodi. Spazio al racconto della scoperta dei genitori del parto trigemellare che dovrà superare Rebecca. Attenzione rivolta anche a Daniele, che nel primo episodio non riuscirà a perdonare sua madre.

Noi, anticipazioni quarta puntata

Ecco le anticipazioni del primo episodio della quarta puntata, dal titolo La Baita, in onda lunedì 21 marzo in prima serata su Rai 1. Daniele non riesce ad accettare la verità che ha appena scoperto. Tutto questo lo ha sconvolto e non è in grado di perdonare sua madre. Tutte le sofferenze che ha provato in passato sono ora tornate a galla. Una brutta storia che ha riaperto ferite passate ma ancora presenti. Metterci una pietra sopra pare impossibile. Ma di cosa stiamo parlando? Sua madre ha sempre saputo chi fosse il suo vero padre. Ha però deciso di fare tutto il possibile per tenerlo lontano da lui. Ora che lo ha finalmente trovato, il destino gli tira un brutto colpo. L’uomo sta infatti morendo.

Ecco le anticipazioni del secondo episodio della quarta puntata, dal titolo La casa, in onda lunedì 21 marzo in prima serata su Rai 1. Nuovo salto nel passato, con Rebecca e Pietro che scoprono l’arrivo di tre gemelli. Una notizia del tutto inaspettata. I due ricevono la notizia proprio mentre sono alla ricerca di una casa, che ora dovrà essere abbastanza ampia da far spazio a tutti i futuri occupanti. Tutto ciò avrà un effetto non propriamente positivo su Rebecca. La donna aveva i suoi grandi dubbi sul diventare madre fino a poco tempo prima. Come reagirà nello scoprire d’aspettare tre bambini?

