Alessandro De Meo Pupa e Secchione 2022 chi è: la scelta

Alessandro De Meo è uno dei partecipanti de La Pupa e il Secchione 2022, programma condotto da Barbara D’Urso, che pone a confronto due stili di vita differenti. Da una parte vi è il culto del corpo e dall’altro della mente. Ciò non vuol dire che intelligenza e avvenenza siano tutto ciò che i concorrenti abbiano da offrire, sia chiaro, ma è palese esistano delle differenze nel loro modo di approcciarsi alla vita.

Scopriamo chi è Alessandro De Meo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul conto del concorrente de La Pupa e il Secchione 2022. Questi è stato anche protagonista di un brutto incidente nel corso della prima puntata dello show. Ne parliamo in seguito, così come della scelta fatta.

Chi è Alessandro De Meo

Nel corso della clip di presentazione ha spiegato d’essere uno studente di vulcanologia, conscio del fatto che nella vita ci si debba anche divertire. Trascorrere tutto il tempo sui libri non è salutare. Ha però già una laurea in geologia, con una tesi sulle cozze, di cui è divenuto esperto.

Non tende a isolarsi in casa, il che è un’ottima notizia se si fa un confronto con alcuni concorrenti delle passate edizioni, soprattutto le prime due. Dice però di non avere alcuna fortuna con le donne. In discoteca a volte ci prova ma poi nessuna risponde ai suoi messaggi sui social. A poco è servita la sua conoscenza della breakdance, che ha praticato per alcuni anni.

Alessandro De Meo la scelta

Alessandro De Meo è stato chiamato a effettuare una scelta tra due pupe. Si tratta di Asia Valente ed Emy Buono. Le giovani si sono esibite per provare a convincerlo. Il tutto su una base musicale. La prima a esibirsi è stata Asia, che ha trascinato in pista Alessandro. È stato poi il turno di Emy, che nella vita fa la cubista ed era quindi nel suo territorio. Molto sensuali i suoi movimenti, che hanno intrigato il secchione. Risultato finale? Due pupe per lui. Nessuna scelta, di fatto, saranno entrambe al suo fianco, almeno per una settimana. Toccherà scegliere nella seconda puntata.

Nessuno è stato eliminato nella prima puntata ma ad avere la peggio è stato proprio questo trio. Quando poi Barbara D’Urso ha chiesto loro di uscire dalla cabina, ecco che Alessandro è caduto rovinosamente. Grande apprensione in studio ma per fortuna nulla di grave.

