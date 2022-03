Alex di Amici trasgredisce con Cosmary? A chi scrive? Giallo in casetta

Alex e Sissi hanno utilizzato il pc aziendale per chattare trasgredendo le regole. Lui ha detto che ha scritto ad una sola persona, è Cosmary?

Alex nella casetta di Amici 21, insieme a Sissi, è in queste ore nell’occhio del ciclone. L’allievo di Cuccarini-Todaro insieme alla cantante, sua compagna di squadra, ha utilizzato i pc di redazione per finalità non di studio come è stato rivelato nel daytime di oggi. Era già successo infatti nei giorni scorsi che i ragazzi arrivati al serale avessero utilizzato internet per andare sui social e comunicare con l’esterno.

In quell’occasione i concorrenti avevano puntato il dito contro Nunzio, ballerino di Amici 21 di latino della squadra di Todaro. Lui aveva confessato di aver mandato una mail per sapere il risultato di un esame diagnostico fatto da sua nonna, ma gli allievi del serale sospettavano che in realtà Nunzio avesse utilizzato internet per altri scopi non didattici. A giorni di distanza, la produzione è stata costretta ad una scelta drastica: togliere i pc aziendali a tutti i concorrenti di Amici21 arrivati alla seconda puntata del serale. Perché?

Alex e Sissi hanno utilizzato il computer per andare su internet e chattare. Una doccia fredda per chi invece ha rispettato le regole. Nunzio si è preso la sua rivincita poiché attaccato da tutti i ragazzi non era l’unico ad aver sbagliato e infranto le regole. LDA scoperto il provvedimento disciplinare del computer andato in onda oggi al daily di Amici 21 si è molto innervosito, come farà a continuare a scrivere barre e comporre basi per i suoi inediti? La punizione non è però tutto quello che è successo in casetta che è stata avvolta anche da un’aria di gossip.

Alex di Amici21 ha scritto a Cosmary Fasanelli ex allieva? Alex e Cosmary, ballerina, si sono fidanzati in questi mesi trascorsi insieme nel programma condotto da Maria De Filippi, ma lei è stata eliminata ad un passo dal serale. Abbiamo visto nel daily di oggi di Amici che lo stesso Alex ha detto “ho scritto ad una sola persona”. È Cosmary la persona a cui ha scritto trasgredendo di fatto le regole? Il giallo si infittisce mentre il popolo di Twitter ha pochi dubbi, è lei.

