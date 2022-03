Martedì 22 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Studio Battaglia, serie TV ispirata alla britannica The Split. Ancora due episodi da circa 1 ora l’uno, raccontando le vicende lavorative e personali di uno studio di avvocatesse guidate dalla matriarca Lunetta Savino.

Scopriamo le anticipazioni della seconda puntata di Studio Battaglia, che sarà ricca di colpi di scena. Viola avrà un ripensamento in merito all’ormai imminente matrimonio. Sul fronte lavorativo, invece, toccherà fronteggiare un terribile attacco hacker.

Studio Battaglia, anticipazioni seconda puntata

La seconda puntata di Studio Battaglia, in onda martedì 22 marzo alle ore 21.25 su Rai 1, sarà suddivisa in due episodi, 3 e 4. Scopriamo le anticipazioni. Nel terzo episodio emergono alcuni segreti sul passato di Anna e Massimo. Lei ha deciso di lasciare lo studio legale guidato da sua madre. Finalmente libera e pronta a seguire la propria strada, si è ritrovata a dover fronteggiare il suo ex fidanzato, per il quale prova ancora dei sentimenti, pur essendo sposata. Mentre lavorano al caso di una donna che intende procedere all’impianto di embrioni congelati dell’ex marito, scopriamo qualcosa in più sul periodo in cui erano una coppia.

Carla, intanto, scopre che per anni non ha fatto altro che vivere in una bugia. Le sorelle scoprono la verità, ovvero che Giorgio non avrebbe mai avuto intenzione di abbandonarle, uscendo per sempre dalla loro vita.

Nel quarto episodio lo studio viene messo in ginocchio da un attacco hacker. Questo provoca la fuoriuscita di una lista di nomi secretata, quella di un sito di incontri extracoiniugali. Al suo interno vi è anche quello di un noto senatore. Sua moglie è pronta a divorziare ed è difesa proprio da Anna.

Viola, intanto, ha dei forti ripensamenti. Non vuole sposarsi e alla fine le nozze saltano del tutto a causa di Nina. Alberto è infine costretto a confessare un gravoso segreto ad Anna. Ciò potrebbe mettere in crisi il loro matrimonio più del ritorno di Massimo nella sua vita.

