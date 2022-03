Film Quasi amici: la colonna sonora

La colonna sonora di Quasi amici, il film francese di grande successo datato 2011, è uno degli aspetti più riconoscibili della pellicola. Ecco tutti i brani.

Quasi amici è un film del 2011 diretto dalla coppia francese Olivier Nekache ed Eric Toledano, che racconta l’amicizia tra un uomo tetraplegico, Philippe, e il suo insolito badante, Driss (interpretato da Omar Sy, successivamente divenuto un volto molto noto del cinema internazionale).

Oltre al ritmo divertente e alla sua storia toccante, la pellicola colpisce per l’uso della colonna, che contiene una collezione molto variegata di brani pop, e accompagna la narrazione lungo tutta la durata del film. Scopriamo insieme quali canzoni ne fanno parte.

Quasi amici: la colonna sonora completa

Per la soundtrack dell’opera, i due registi e la casa di produzione francese Gaumont hanno scelto di affidarsi a uno dei compositori più noti e apprezzati in circolazione, l’italiano Ludovico Einaudi, autore di colonne sonore per film come Aprile di Nanni moretti, This is England di Shane Meadows, e successivamente di Mommy (Xavier Dolan), The Father (Florian Zeller) e Nomadland (Chloe Zhao).

Ecco tutti i brani della colonna sonora di Quasi amici.

1. Ludovico Einaudi – Fly

2. Earth, Wind & Fire – September

3. Omar Sy, François Cluzet & Audrey Fleurot – Des références…

4. Ludovico Einaudi – Writing Poems

5. George Benson – The Ghetto

6. Omar Sy & François Cluzet – L’arbre qui chante

7. Terry Callier – You’re Goin’ Miss Your Candyman

8. François Cluzet & Omar Sy – Blind Test

9. Earth, Wind & Fire ft. The Emotions – Boogie Wonderland

10. Ludovico Einaudi – L’origine nascosta

11. Nina Simone – Feeling Good

12. Ludovico Einaudi – Cache-Cache

13. Angelicum de Milan – Vivaldi: Concerto per 2 violini e orchestra

14. Ludovico Einaudi – Una mattina

15. Vib Gyor – Red Lights

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI