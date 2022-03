Quasi amici: trama e cast

Tutto su Quasi amici, film francese di grande successo realizzato nel 2011, e che ha lanciato la carriera di Omar Sy. La trama e il cast della pellicola.

Quasi amici è un celebre film francese del 2011 diretto dalla coppia di registi Olivier Nekache ed Eric Toledano (gli stessi di C’esta la vie – Prendila come viene) che racconta una bella storia d’amicizia tra un ricco signore tetraplegico e il suo insolito badante.

Tratta da una storia vera, questa pellicola ha avuto un grande successo internazionale, al punto che ne sono stati realizzati vari remake in giro per il mondo, tra cui uno statunitense (Sempre amici, con Bryan Cranston e Kevin Hart, del 2017).

Quasi amici: la trama del film

Driss e Philippe sono due grandi amici: il primo si è presentato un giorno, tutto trasandato, ad un colloquio di lavoro del secondo, tetraplegico e in cerca di un badante, finendo per essere assunto controvoglia. Driss, infatti, voleva solo la firma su un documento che attestava che aveva preso parte al colloquio, così da poter continuare a percepire il sussidio di disoccupazione e ricevere i soldi con cui mantenere la sua numerosa famiglia.

Da questo strano inizio, tra i due si è instaurato un insolito rapporto di lavoro germogliato in una solida amicizia, dovuta soprattutto al fatto che Driss è l’unico a trattare Philippe come se fosse una persona normale e non un malato da compatire. Philippe è in sedia a rotelle a causa di un incidente di parapendio e ha perso la moglie per un tumore, rimanendo solo con la figlia adottiva adolescente; sarà proprio Driss a spronare Philippe a migliorare il proprio rapporto con la ragazza.

Quando Driss racconta a Philippe la sua difficile storia d’emigrazione dal Senegal e della numerosa famiglia in cui è cresciuto, Philippe decide di lasciarlo tornare dai parenti: Driss trova un nuovo lavoro, spronato dall’esperienza fatta con Philippe, che invece assume nuovi badanti, ma senza riuscire a instaurare lo stesso rapporto che aveva con il precedente, e scivolando sempre più nell’apatia.

Alla fine, richiamato da Yvonne, l’assistente di Philippe, Driss torna dal suo amico e lo aiuta a rimettersi in sesto, organizzandogli anche un incontro a sorpresa con Eleonore, l’amica di penna a cui Philippe non aveva mai avuto il coraggio di rivelarsi per timore d’essere respinto.

Quasi amici: il cast

Quasi amici è noto soprattutto per aver lanciato Omar Sy, divenuto poi interprete di livello hollywoodiano con film come X-Men: Giorni di un futuro passato (2014), Jurassic World (2015) e Inferno (2016). Ecco il cast completo della pellicola.

Omar Sy: Driss

François Cluzet: Philippe

Anne Le Ny: Yvonne

Audrey Fleurot: Magalie

Clotilde Mollet: Marcelle

Alba Gaia Bellugi: Elisa

Cyril Mendy: Adama

Christian Ameri: Albert

Gregoire Oestermann: Antoine

Marie-Laure Descoreaux: Chantal

Absa Dialou Toure: Mina

Thomas Solivieres: Bastien

Salimata Kamate: Fatou

Dorothée Briere-Meritte: Eleonore

