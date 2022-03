Terzo appuntamento con Studio Battaglia, apprezzatissima fiction Rai in onda ogni martedì in prima serata su Canale 5. In questa occasione, però, il giorno cambierà, passando straordinariamente al lunedì. Uno studio legale quasi tutto al femminile, guidato da un’agguerrita Lunetta Savino, madre di tre figlie. In questa terza puntata vedremo Carla pronta a fare causa al marito.

Lunedì 28 marzo andrà in onda la terza e penultima puntata di Studio Battaglia. Questa prima stagione, molto apprezzata dal pubblico, si avvia già verso la fine. Due episodi in programma, come di consueto, con Anna che non riesce a fidarsi del tutto di Alberto.

Studio Battaglia anticipazioni terza puntata

Il giorno della messa in onda di Studio Battaglia cambierà per far spazio alla gara dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali. La terza puntata della fiction Rai sarà trasmessa lunedì 28 marzo. Nel primo episodio Anna vorrebbe a tutti i costi tornare a fidarsi nuovamente di Alberto. Mettere però una pietra sul passato e sulle incomprensioni che ci sono state tra di loro non è così facile. Non riesce a fidarsi più di lui. Come se non bastasse, si renderà conto del fatto che Alberto sta continuando a mentire. Per allontanarsi da tutto ciò, si cimenterà in un nuovo caso, quello di un uomo che si ritroverà in guerra con sua moglie, che si oppone alla vaccinazione del loro bambino. Anna dovrà inoltre fronteggiare il caso di una coppia che, dopo la morte del figlio, vorrebbe entrare in possesso delle password degli account social del giovane defunto.

Nel secondo episodio vedremo Nina in pessime acque. La situazione è complessa e proverà a farsi perdonare da Viola che, a sua volta, proverà a riappacificarsi con Alessandro. Anna, di colpo, riceverà una proposta di lavoro del tutto inaspettata da parte di Massimo. I due potrebbero partire insieme per l’Argentario, dove ritroveranno anche Carla, che intanto ha deciso di fare causa al marito.

