Assassinio sull’Orient Express 2017 trama e cast

Assassinio sull’Orient Express è un film del 2017 diretto e interpretato da Kenneth Branagh. Quest’ultimo ha ottimamente interpretato il ruolo di Hercule Poirot, realizzando una pellicola dal cast stellare.

Scopriamo trama e cast di Assassinio sull’Orient Express, adattamento cinematografico del 2017 del celebre romanzo di Agatha Christie, pubblicato nel 1934. Ironia, azione e drama ben mescolati in un calderone che propone svariate differenze rispetto al soggetto originale.

Assassinio sull’Orient Express trama

Siamo negli anni Trenta e il celebre investigatore Hercule Poirot è atteso a Londra con urgenza. Per giungerci sale a bordo dell’Orient Express, ignaro di ciò che accadrà. Si ritrova così circondato da un variegato gruppo di persone. Ogni passeggero ha una sua storia e particolarità. Poirot ne studia alcuni tratti per deformazione professionale e poi si dedica all’assoluto relax. Tutto viene interrotto però da una valanga. Il treno si ferma e qualcuno compie un efferato omicidio. Bloccato con tredici passeggeri, tutti sospettati, il celebre investigatore dovrà riuscire a organizzare un’indagine del tutto improvvisata, fino a raggiungere una soluzione che neanche lui avrebbe mai potuto prevedere.

Assassinio sull’Orient Express cast

L’evoluzione di Kenneth Branagh come regista è palese. Al di là dl alcuni passi falsi, anche recenti, come l’adattamento di Artemis Fowl, la sua filmografia è a dir poco intrigante. La sua versione di Hercule Poirot convince e diverte, al punto da riuscire a lanciare un fortunato franchise, sospinto dal successo al botteghino. In questo primo capitolo il cast è a dir poco spettacolare. Da Judi Dench a Penelope Cruz, da Johnny Depp a Willem Dafoe. Un ritrovo di premi Oscar insomma. Ecco il cast completo:

Kenneth Branagh: Hercule Poirot

Tom Bateman: Bouc

Penélope Cruz: Pilar Estravados

Willem Dafoe: Gerhard Hardman

Judi Dench: Natalia Dragomiroff

Johnny Depp: Samuel Edward Ratchett/John Cassetti

Josh Gad: Hector MacQueen

Derek Jacobi: Edward Henry Masterman

Leslie Odom Jr.: Dr. Arbuthnot

Michelle Pfeiffer: Caroline Hubbard

Daisy Ridley: Mary Debenham

Lucy Boynton: Helena Andrenyi

Serhij Polunin: Rudolph Andrenyi

Olivia Colman: Hildegard Schmidt

Marwan Kenzari: Pierre-Paul Michel

Manuel Garcia-Rulfo: Biniamino Marquez

