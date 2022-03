Fedez è stato operato quest’oggi: vediamo cosa ha detto a riguardo Chiara Ferragni, moglie del rapper.

Qualche giorno fa Fedez aveva annunciato di aver alcuni problemi di salute che lo stavano tenendo un po’ lontano dalle scene, senza specificare però di cosa si tratta. Quest’oggi, il rapper è stato operato all’Ospedale San Raffaele di Milano, come anticipato da Libero. A confermare l’operazione avvenuta è stata Chiara Ferragni, la moglie del rapper, che ha parlato tramite un post su Instagram rassicurando sulle condizioni del marito.

Fedez operato: parla Chiara Ferragni

La super influencer ha pubblicato una foto su Instagram che raffigura la famiglia al completo, per augurare un buon primo compleanno alla figlia Vittoria. Una foto scattata in anticipo, perché già sapevano che oggi Fedez sarebbe stato in ospedale per sottoporsi all’operazione. La Ferragni ha poi rassicurato i fan, annunciando che il marito sarà di ritorno presto a casa, sperando che presto possa anche annunciare dei miglioramenti sul suo stato di salute, che sta chiaramente tenendo in apprensione i tantissimi seguaci della coppia più famosa d’Italia.

Qualche giorno fa, come detto, Fedez aveva annunciato sempre tramite social che gli era stato riscontrato un problema di salute, trovato per fortuna con tempismo. Tuttavia, questo problema richiede un percorso per portare alla guarigione e questa operazione fa parte sicuramente del cammino che il rapper deve compiere per superare il male che lo ha colpito e tornare a godere di piena salute.

