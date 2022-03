La Pupa e il Secchione retroscena Emy Denis Dosio: già si conoscevano?

Nella seconda puntata de La pupa e il secchione 2022 si è scoperto l’interesse di Emy Buono per Denis Dosio spunta un retroscena social

Alla Pupa e il Secchione 2022 è già partito il primo tentativo di flirt. Non tra Mila Saurez e Mirko Gancitano ma tra una possibile coppia che non ti aspetti: un Pupo e una Pupa. Si tratta della vulcanica Emy Buono di Ti spedisco in convento che dopo aver spezzato, inconsapevolmente, il cuore del secchione Alessandro De Meo, con cui è in coppia, ha rivelato in Villa di avere una simpatia per Denis Dosio. Emy ha 23 anni di te mentre Dosio ne ha 21. Pochi dunque gli anni di differenza tra i due, mentre tanti gli interessi in comune dal raggaeton al culto dell’estetica.

Abbiamo visto una particolare clip ieri sera nella seconda puntata de La Pupa e il Secchione 2022 che va in onda sul canale Italia Uno ogni lunedì. Nel filmato Emy Buono confessava che le “piace un ragazzo…Denise” sorridendo infatuata e lasciando intendere di ricordare a mala pena il nome, come chi ha un colpo di fulmine per una persona che ha appena visto per la prima volta.

Ha notato un certo trasporto della collega anche Vera Miales pupa in coppia con il secchione Niccoló Scalfi campione di Caduta Libera. Sta per nascere un amore ha commentato entusiasta. In villa, location dove vivono i concorrenti dello show condotto da Barbara D’Urso, l’influencer sembrava anche interessato alla bruna pupa napoletana. Denis Dosio ieri alla seconda puntata de La Pupa e il Secchione ha però frenato l’entusiasmo di Emy che già sognava un flirt con il Pupo dal ciuffo biondo.

C’è però una dettaglio social che alimenta il gossip e che vede ancora una volta protagonista Instagram: Emy buono segue Denis Dosio su Instagram ma il follow non è ricambiato. Già si conoscevano? Probabilmente no, ma la Pupa aveva già adocchiato l’influencer visto che segue pochissime persone.

