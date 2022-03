Paky chi è il giovane rapper che sta conquistando le vette delle classifiche

Paky, scopriamo chi è il giovane rapper del momento, che da poco ha pubblicato il suo primo album: Salvatore.

Vincenzo Mattera, in arte Paky, è un giovanissimo rapper che si sta prendendo la scena musicale. Nato a Napoli, ma cresciuto a Milano, Paky è uno dei nomi della nuova generazione di rapper che si sta mettendo in mostra e sta conquistando sempre più consensi e seguito. Dopo l’uscita del suo primo album, Paky si è imposto anche all’attenzione del grande pubblico e la sua carriera è in enorme ascesa: scopriamo dunque chi è il giovane rapper.

Chi è Paky

Vincenzo Mattera nasce a Napoli, nel quartiere di Secondigliano, nel 1999, ma all’età di dieci anni si trasferisce a Rozzano, in provincia di Milano, dove cresce e si forma come rapper. Nella scena underground milanese, particolarmente viva e florida soprattutto per quanto riguarda il genere rap, Paky si mette in mostra, esordendo nel febbraio 2019 col singolo Tutti i miei fra, realizzato sotto lo pseudonimo di Pakartas, che in lituano significa impiccato.

Dopo di ché Paky inizia a farsi conoscere con singoli come Rozzi, Boss, Non scherzare e due featuring con un altro giovane rapper in ascesa come Shiva: Tutti Black e In Piazza. Con l’arrivo del 2020 Paky sale di livello, realizza il remix Sport + Muscoli dal brano di Marracash e Luché contenuto in persona e collabora con Tedua e Gué Pequeno nei brani Rari e Ti levo le collane. Quest’anno è arrivato infine il momento del grande salto per Paky, che ha pubblicato il suo primo album: Salvatore. All’interno dell’album troviamo delle collaborazioni con alcuni dei più importanti nomi della scena rap attuale, dai veterani Marracash, Gué e Luché ad artisti in rapida ascesa come Mahmood, Geolier e Shiva. Salvatore rappresenta un grande trampolino di lancio per paky, che si candida a essere uno degli artisti del 2022.

