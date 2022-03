Ultima Fermata coppie, perché partecipano da concorrenti

Ogni mercoledì va in onda su Canale 5 Ultima Fermata nuovo programma della redazione di Maria De Filippi. Scopriamo chi sono le coppie dei concorrenti che partecipano al game

Ultima Fermata è il programma curato dalla redazione di Maria De Filippi con il grande ritorno di Simona Ventura che ha già condotto in passato Temptation Island VIP. E’ lei la voce narrante che ci porterà in un lungo viaggio nei sentimenti e nei dubbi che stanno portando le coppie che hanno scelto di partecipare ad una scelta finale.

Come sliding doors, i concorrenti dovranno affrontare obbligatoriamente quelli che sono i loro problemi sentimentali per poi decidere se restare insieme o lasciarsi. Ricapitoliamo chi sono le coppie di Ultima Fermata e il motivo per cui hanno scelto di partecipare il programma.

Ultima Fermata coppie perché partecipano

Le coppie di Ultima Fermata sono quattro. Però sono stati ufficializzati solo i quattro della coppia che hanno scritto alla redazione per partecipare al programma. Samuel ha contattato Ultima Fermata per salvare il proprio matrimonio con Valentina. L’uomo ha raccontato che la moglie, dopo aver incontrato un amico speciale, ha chiesto il divorzio consensuale. Lui vuole capire se c’è una possibilità di salvare la loro storia.

Maurizio e Stefania è la seconda coppia di Ultima Fermata. Anche in questo caso a contattare la redazione è stato l’uomo. Maurizio ha spiegato che non c’è un vero problema di mancanza d’amore ma che sua moglie vuole un figlio e lui no. Questo desiderio di maternità che lui le sta negando lo strazia, è un motivo che può far scoppiare la coppia?

Passiamo alla coppia formata da Jonathan e Adriana. Lui è originario di Nocera Inferiore, in provincia di Napoli, mentre lei è di origini straniere. Insieme da quattro anni, lui ha scritto alla redazione di Ultima Fermata perché un giorno mentre erano in auto ha ricevuto una telefonata anonima sul suo cellulare a cui lui ha risposto a viva voce. Una donna dall’altro lato del telefono ha esclamato: “Ciao amore mio, sei con lei?”. Da quel momento il rapporto si è incrinato e lui vuole far capire ad Adriana tutto quello che si sta perdendo.

Tra le coppie svelate c’è anche quella di una ragazza con i capelli rossi e gli occhi verdi di cui non sappiamo ancora il nome e del suo fidanzato Biagio. Lei ha scritto alla redazione perché non hanno più rapporti come prima perché lui non ha ancora accettato che lei sia stata a letto con un altro.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI