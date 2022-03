Chi è il padre di Francesco Oppini e che fine ha fatto

Telecronista della Juventus in alcune emittenti locali, Francesco Oppini ha partecipato al Grande Fratello VIP vinto da Tommaso Zorzi. Scopriamo chi è il padre e che fine ha fatto

Francesco Oppini è stato uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello VIP. Amico di Tommaso Zorzi ha rivelato tutta la sua personalità nel reality e rilanciando la sua carriera televisiva. Figlio d’arte, aveva infatti già partecipato come ospite a numerosi programmi e partecipato ad un altro reality nel 2004, La Fattoria. Commerciante d’auto, lavoro che non ha mai smesso, si diverte per passione a seguire la sua squadra del cuore, la Juventus, facendo la telecronaca per un’emittente locale. Francesco Oppini spesso appare in pubblico con la mamma Alba Parietti, ma chi è suo padre e che fine ha fatto?

Chi è il padre di Francesco Oppini

Il padre di Francesco Oppini è Franco Oppini, attore comico e sposato con Alba Parietti dal 1981 al 1990. L’unico figlio della coppia è proprio Francesco, nato nel 1982. Franco Oppini ha 72 anni di età ed ha raggiunto la popolarità tra gli anni 70 e 80 con I Gatti di Vicolo Miracoli, gruppo comico che vedeva tra i suoi membri Jerry Calà, Nini Salerno e Umberto Smaila. Il grande successo gli ha permesso di debuttare al cinema e di dividersi tra televisione e teatro. Più volte è stato protagonista di film accanto a Massimo Boldi e Teo Teocoli oltre a partecipare a numerosi programmi televisivi.

La storia d’amore con Alba Parietti nasce nel 1981 grazie ad una cena. Lo stesso attore ne aveva parlato in un’intervista spiegando come quella chiacchierata aveva portato ad una frequentazione e poi alla nascita di Francesco Oppini. Dopo il divorzio con Alba Parietti con cui è rimasto in ottimi rapporti, si è risposato nel 2001 con l’astrologa Ada Alberti. La carriera di Franco Oppini prosegue al cinema e in tv infatti negli ultimi tre anni ha recitato nelle pellicole Come Odissea nell’ospizio, Lectura Ovidii e Come niente.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI