Cicciolina chi è l’ex marito padre di Ludwig: una storia tossica

Ilona Staller, in arte Cicciolina, è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Tormentata la sua vita privata a causa del rapporto con l’ex marito Jeff Koons. Scopriamo chi è

Ex attrice e politica, Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha spesso parlato dell’amore per suo figlio Ludwig. Legatissima al ragazzo, nel corso degli anni la donna ha dovuto lottare con tutte le forze per stare con lui e dopo la fine del suo matrimonio. Sposata un solo anno con Jeff Koons ha affrontato una lunghissima battaglia legale per la custodia di Ludwig. Scopriamo chi è l’ex marito di Cicciolina e padre di suo figlio.

Cicciolina chi è ex marito e padre del figlio Ludwig

Jeff Koons è l’ex marito di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Nato il 21 gennaio 1955 ha 67 anni di età ed è considerato un’icona dell’arte moderna. Laureato all’Art Institute di Chicago è uno degli artisti più importanti e quotati al mondo. Tra le opere più importanti di Jeff Koons c’è Balloon Dog (Orange) quotato 58,4 milioni di dollari e la scultura Rabbit venduta a 91,1 milioni. Ritenuto erede di Andy Warhol ha sposato Ilona Staller nel 1991.

Una relazione durata un solo anno infatti nel 1992 è nato il loro figlio Ludwig e nello stesso periodo arrivò la separazione. Nonostante il poco tempo trascorso insieme, sono tante le opere ispirate da Ilona Staller. La fine della loro storia d’amore si è trasformata in una lunga sfida in tribunale con Jeff Koons disposto a tutto pur di far restare il figlio negli Stati Uniti. Cicciolina decise così di rapire Ludwig e scappare in Italia. In una recente intervista la donna ha parlato della relazione e di come si sia annullata per l’artista.

Inoltre ha raccontato di come il procedimento legale sia stato tormentato a causa dei pregiudizi nei suoi confronti. Secondo i giudici americani non era considerata una madre affidabile a causa della sua professione. Una situazione davvero complicata e difficile da affrontare e che ha portato Ilona Staller a soffrire di anoressia e bulimia.

