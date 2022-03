Fedez spiega la malattia: cos’è il raro tumore al pancreas che ha

Dopo l’operazione, Fedez spiega la malattia che l’ha colpito: si tratta di un raro tumore al pancreas, scopriamo di cosa si tratta.

Dopo aver annunciato di avere un problema di salute ed essersi sottoposto a un’operazione, Fedez ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute tramite un lungo post su Instagram, in cui ha pubblicato alcune foto dopo l’operazione e ha spiegato per bene cosa lo ha colpito. Si tratta di un raro tumore al pancreas: scopriamo cos’è e il messaggio di Fedez sui social

Fedez: così il raro tumore al pancreas

Fedez ha annunciato che la malattia che ha scoperto di avere è un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Un male molto spietato, che se non preso per tempo rischia di essere fatale. Per fortuna i dottori si sono accorti con un buon tempismo della massa tumorale e Fedez si è sottoposto a un’operazione chirurgica di ben sei ore in cui gli è stata asportata una parte del pancreas, compreso il tumore. Ora il rapper sta meglio, anche se ha raccontato che ci vorrà ancora un po’ per il pieno recupero e per il ritorno a casa. L’artista ci ha tenuto ha ringraziare tutti i medici e gli infermieri e anche i fan che lo hanno supportato in questo periodo difficile.

Insomma per ora si può tirare un sospiro di sollievo, ma chiaramente le condizioni di Fedez sono da monitorare perché il tumore che lo ha colpito è molto pericoloso. Anche Chiara Ferragni sui social ha voluto lasciare un messaggio, raccontando la paura che hanno vissuto, ma anche il grande sollievo per il buon esito dell’operazione. La situazione dunque si fa più serena per l’artista, che ha deciso di rompere il riserbo e raccontare il male che lo ha colpito, rassicurando anche i fan sulle sue condizioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI