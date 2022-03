Flavia Vento reality: quanti ne ha abbandonati prima della Pupa e il Secchione

Flavia Vento abbandona la quinta edizione de La pupa e il secchione: scopriamo tutti i reality che la donna ha abbandonato.

“Ci son cascata di nuovo”. Flavia Vento dice addio a La pupa e il secchione e incappa in una vecchia abitudine che ha sempre contrassegnato il suo rapporto con i reality show. La showgirl ha infatti preso la decisione di ritirarsi dalla quinta edizione dello show, a darne l’annuncio è stata Barbara D’Urso, che aveva deciso di far rimanere Flavia e Aristide una settimana in più senza essere eliminati, dormendo però nello sgabuzzino, ma Flavia ha deciso di fare le valigie e di abbandonare anche questo show. Ricade nel suo vecchio vizio dunque la donna: scopriamo tutti i reality che ha lasciato.

Flavia Vento: tutti i reality lasciati

Si tratta della quinta volta che Flavia Vento decide di lasciare un reality cui prende parte. La prima volta risale al 2004, quando la showgirl decise di lasciare La Fattoria dopo appena sei giorni di permanenza. Nel 2008 e nel 2012 Flavia abbandona L’Isola dei famosi, la prima volta per problemi personali dopo 14 giorni (record di permanenza per la donna in un reality) e la seconda volta dopo appena una settimana. Clamorosa invece l’ultima rinuncia a un reality, quando nel 2020 dopo un solo giorno Flavia Vento ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip.

Stavolta l’esperienza alla Pupa e il secchione è durata poco meno di dieci giorni per Flavia Vento, che abbandona il quinto reality della sua carriera, provocando non poche polemiche. La donna non ha mai dato grandi motivazioni dietro le sue scelte di abbandonare le esperienze in corso, probabilmente ha sempre fatto troppa fatica a reggere la pressione cui i reality show sottopongono i concorrenti e puntualmente ha deciso di arrendersi e abbandonare.

