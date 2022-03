Francesca Lodo chi è: ha un nuovo fidanzato?

Francesca Lodo: scopriamo chi è e i dettagli della vita privata di una delle ospiti della seconda puntata dell’Isola dei famosi.

Appuntamento con la seconda puntata dell’Isola dei famosi, in onda giovedì 24 marzo. Tra gli ospiti della serata c’è anche Francesca Lodo: scopriamo chi è e i dettagli della sua vita privata.

Chi è Francesca Lodo

Ritorno all’Isola dei famosi per Francesca Lodo, una delle naufraghe della quindicesima edizione dello show. Un ritorno solo in studio però, dove sarà ospite della seconda puntata della sedicesima edizione del reality. Francesca Lodo è nata a Cagliari il 1 agosto 1982 e acquisisce la propria notorietà grazie a Passaparola, game show condotto da Gerry Scotti in cui Francesca vestiva i panni della letterina.

Dopo il successo, Francesca è diventata un volto noto dei reality, partecipando a La Fattoria, ed è anche sbarcata al cinema, recitando con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme in Olé. La ragazza è dovuta stare per un periodo lontana dai riflettori in quanto coinvolta nello scandalo Vallettopoli, ma alla fine Francesca non è finita gli indagati. Col ritorno in scena, la donna ha spostato la propria carriera maggiormente sul web, diventando una nota influencer, prima di tornare in tv con la quindicesima edizione dell’Isola dei famosi.

Per quanto riguarda la vita privata, Francesca Lodo è stata fidanzata con diversi calciatori come Cristano Zanetti, Stefano Mauri, Matteo Ferrari e Francesco Coco. Nella sua vita poi ci sono stati Luigi Casadei, Alessandro Di Pasquale e Gianluca Canizzaro, mentre ora la ragazza dovrebbe essere single dopo la fine della storia con il suo ultimo fidanzato noto: Andrea Monteforte.

Francesca Lodo: la cugina famosa

Non tutti sanno che Francesca ha una cugina molto famosa: si tratta di Giorgia Palmas, showgirl cagliaritana che ha la stessa età della cugina e che si è imposta anche lei con forza in televisione, arrivando anche al cinema con Vacanze di Natale a Cortina.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI