Unfaithful – L’amore infedele: trama e cast

Unfaithful – L’amore infedele è un film del 2002 diretto da Adrian Lyne, un thriller erotico tratto da un film francese, di discreto successo all’epoca.

C’è sempre da prestare attenzione ai film di Adrian Lyne, regista britannico lanciato da Flashdance ma divenuto celebre per i suoi thriller a sfondo erotico (Attrazione fatale, Proposta indecente, fino al più recente Acque profonde, disponibile su Amazon Prime Video), e questo Unfaithful – L’amore infedele non fa eccezione.

Il film ha incassato ben 119 milioni di dollari in tutto il mondo, quando uscì in sala nel 2002, ed è in realtà il remake del film francese di Claude Chabrol Stéphane, una moglie infedele, del 1969.

Unfaithful – L’amore infedele: la trama del film

Connie Sumner vive una vita agiata e tranquilla assieme al marito Edward, ma un giorno le cose cambiano: dopo un piccolo incidente, in cui si è ferita un ginocchio, viene aiutata dal giovane e affascinante libraio Paul Martel, che prima di lasciarla andare le regalo un libro.

Nel libro, Connie trova poi un biglietto da visita del ragazzo, e decide di chiamarlo per ringraziarlo: i due s’incontrano a casa di lui per un caffé, ma finiscono a fare sesso. Mentre torna a casa in treno, Connie inizia a provare un forte rimorso per aver tradito il marito, ma l’attrazione per Paul è talmente forte che non riesce a interrompere la passionale relazione.

Edward inizia però a insospettirsi per il comportamento delle donna e i continui viaggi a New York, così assume un detective per seguirla, e avrà così conferma del tradimento. Dal canto suo, anche Connie fa una brutta scoperta: non è l’unica donna con cui Paul va a letto.

La situazione precipita quando Edward si presenta a casa di Paul e, dopo una breve conversazione, lo uccide con una palla di vetro con neve (che lui stesso aveva regalato alla moglie). L’uomo, rinsavito, pulisce con cura la scena del delitto e fa sparire il cadavere in una discarica.

La polizia si presenta poi a casa della coppia, ma Connie nega di conoscere bene la vittima, ed Edward sostiene la sua versione. Poi, in privato, l’uomo confessa il crimine alla moglie, e i due decideranno di fuggire all’estero, assumendo nuove identità.

Unfaithful – L’amore infedele: il cast del film

Molto apprezzata per la sua interpretazione in Unfaithful – L’amore infedele è stata la protagonista Diane Lane, candidata per questo ruolo sia all’Oscar che al Golden Globe. Tuttavia, il cast del film è ricco di nomi noti: ecco l’elenco completo.

Diane Lane – Connie Sumner

Richard Gere – Edward Sumner

Olivier Martinez – Paul Martel

Erik Per Sullivan – Charlie Sumner

Chad Lowe – Bill Stone

Dominic Chianese – Frank Wilson

Zeljiko Ivanek – Detective Dean

Gary Basaraba – Detective Mirojnick

Michelle Monahan – Lindsay

Myra Lucretia Taylor – Gloria

Erich Anderson – Bob Gaylord

Kate Burton – Tracy

Margaret Colin – Sally

Marc Forget – barista

