Bridgerton 2 è finalmente arrivato. Netflix propone la seconda stagione sulla propria piattaforma, chiamando all’appello tutti i fan per una sessione di binge watching ricca di emozioni. Ecco tutto ciò che occorre sapere prima dell’inizio dello streaming.

Bridgerton 2 è una delle serie più attese dell’anno. I fan sanno benissimo cosa aspettarsi, ovvero un mix di drama, romanticismo e comicità. La serie sarà la scelta di tanti per un weekend di binge watching. Scopriamo di cosa parlerà questa seconda stagione.

LEGGI ANCHE: Bridgerton 2, come è giustificata l’assenza del Duca di Hastings?

Bridgerton 2 trama

Come sappiamo, ogni stagione di Bridgerton ha come protagonista un membro dell’omonima famiglia. In Bridgerton 2 l’attenzione sarà rivolta al Visconte Anthony Bridgerton. Il maggiore dei fratelli e sorelle è alla ricerca di una moglie. Ha in mente la donna perfetta da avere al suo fianco, così da non minare il nome della sua famiglia. C’è tanta politica in questa visione del mondo e poco romanticismo. Per questo motivo l’impresa pare impossibile.

Dopo numerosi primi appuntamenti disastrosi, ecco arrivare Edwina Sharma, appena giunta dall’India con la sorella maggiore Kate. Quest’ultima scopre rapidamente le intenzioni di Anthonym, che inizia a frequentare sua sorella. Il giovane non ha in mente l’amore vero, bensì un prototipo di donna ideale da presentare a corte. Prova così a impedire che qualcosa accada tra i due. Si scontrerà ripetutamente con il Visconte, ritrovandosi sorprendentemente a svelare tutto ciò che si cela dietro la sua maschera. Scintille tra i due, d’odio e amore.

LEGGI ANCHE: Bridgerton 2: come finisce la seconda stagione

Bridgerton 2, trama altri personaggi

Al di là dei due protagonisti, vi sarà spazio per il racconto delle vicende dei numerosi altri personaggi. Colin e Benedict Bridgerton non hanno alcuna intenzione di sposarsi. Il primo è appena tornato dal suo Gran Tour e il secondo è alle prese con il suo percorso d’artista. Stesso discorso per Eloise, il cui femminismo si contra apertamente con la visione della società, che la vorrebbe presto sposa e intenta a occuparsi di “mansioni da donne”.

Altrove i Featherington danno il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta. Si tratta di un sedicente proprietario di miniere di rubi. Sarà tutto vero? Stagione complicata anche per Lady Whistledown. Penelope continua a tenere il proprio segreto ma sarà sull’orlo d’essere scoperta.

Bridgerton 2 cast

La coppia protagonista di questa stagione è composta da Jonathan Bailey e Simone Ashley, rispettivamente Anthony Bridgerton e Kate Sharma. Come annunciato ampiamente, in questa seconda stagione di Bridgerton non ci sarà Regé-Jean Page, impegnato altrove. Ritornerà invece Daphne, ovvero Phoebe Dynevor, che avrà però un ruolo marginale ma farà sentire la sua presenza. Breve cameo per Ruby Barker, ovvero Miss Martina Thompson, ed ecco il resto del cast:

Julie Andrews è Lady Whistledown

Ruth Gemmell è Lady Violet

Luke Thompson è Benedict

Luke Newton è Colin

Claudia Jessie è Eloise

Ruby Stokes è Francesca

Will Tilston è Gregory

Florence Hunt è Hyacinth

Charithra Chandran è Edwina Sharma

Rupert Young è Jack

Shelley Conn è Lady Mary Sharma

Calam Lynch è Theo Sharpe

Bridgerton 2 streaming

L’intera stagione di Bridgerton 2 sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 25 marzo. Chiunque volesse cimentarsi in questa nuova avventura amorosa potrà farlo attraverso la famosa piattaforma streaming. L’app è disponibile su ogni dispositivo: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI