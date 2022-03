Bridgerton 2 il duca muore? Come si spiega l’assenza di Regé-Jean Page

In Bridgerton 2 non ci sarà Simon Basset. Il bel Duca di Hastings, che ha fatto innamorare tutte le spettatrici di lui, oltre che Daphne, non tornerà nella seconda stagione. La notizia è stata confermata ormai da molto tempo. Resta però la domanda: come sarà gestita la sua assenza?

In che modo gli sceneggiatori hanno deciso di spiegare il fatto che il Duca di Hastings, ovvero Simon Basset, non sarà presente in nessuno degli episodi di Bridgerton 2? Nessun problema d’amore con Daphne, sia chiaro. La spiegazione è un’altra. Nel mondo reale tutto si collega ai tanti impegni dell’attore Regé-Jean Page, la cui carriera è decollata grazie alla serie TV Netflix. Nel mondo dello show, invece, ecco la giustificazione.

Bridgerton 2 il duca muore?

È davvero questo il motivo dell’assenza di Regé-Jean Page in Bridgerton? Il bel Duca di Hastings ha perso drammaticamente la vita? No, non è affatto questa la ragione ideata dagli sceneggiatori per giustificare ai fan la mancata presenza nei nuovi episodi della seconda stagione di Simon Basset.

Il suo matrimonio con Daphne prosegue al meglio. Vedremo lei, che in alcune occasioni importanti tornerà a mostrarsi, mentre lui preferisce trascorrere la maggior parte del proprio tempo presso casa Basset. In alcuni casi, invece, il suo nome sarà citato in alcuni eventi come partecipante, senza però mai mostrarlo. In compenso vedremo August, il figlio che Daphe ha dato alla luce nel finale della prima stagione.

Non mancheranno riferimenti a lui, come spiega il creatore e produttore della serie Chris Van Dusen: “Nella primissima scena vedremo Daphne spiegare d’aver lasciato suo marito e suo figlio a casa, così da non perdersi il debutto di Eloise. La presenza di Simon si sentirà ancora nell’universo della serie. Solo perché non lo vedremo, non vuol dire che non sia ancora lì”.

Regé-Jean Page in Bridgerton 3 e 4?

Non è possibile sapere cosa accadrà in futuro. Bridgerton è stato di certo rinnovato per le stagioni 3 e 4. Vi saranno molti episodi in arrivo con tante nuove storie. Starà a Regé-Jean Page decidere se mostrarsi e fare un regalo ai fan o meno. Senza dubbio la produzione e il cast lo accoglieranno a braccia aperte, se dovesse essere il caso. Di certo l’attore si ritroverà a dover rispondere a molti messaggi sui social in merito. C’è gran voglia di ritrovarlo su schermo nei panni del Duca di Hastings.

