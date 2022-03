Claudia Gerini chi sono i papà delle figlie Rosa e Linda

Claudia Gerini, scopriamo chi sono i padri di Rosa e Linda, le due figlie dell’attrice: tutti i dettagli a riguardo.

Sta per tornare al cinema Claudia Gerini, protagonista di Mancino Naturale, film in cui interpreta Isabella, una madre single che cerca in tutti i modi di favorire la carriera calcistica del figlio dodicenne, dotato di un grandissimo piede sinistro e di un talento straordinario. Una prova eccezionale, per una delle attrici di punta del panorama cinematografico italiano: scopriamo però qualcosa in più sulla vita privata della donna, in particolare sui padri delle sue due figlie Rosa e Linda.

Claudia Gerini: chi sono i padri delle figlie

Claudia Gerini ha avuto due figlie nella sua vita. La prima è Rosa, nata dal matrimonio tra l’attrice e Alessandro Enginoli, un dirigente finanziario da cui però la donna ha divorziato due anni dopo il matrimonio, avvenuto nel 2002. Rosa ha scelto di seguire la strada della madre. Diventando anche lei attrice, recitando in Indovina chi viene a Natale di Fausto Brizzi e interpretando anche la versione da bambina del personaggio della madre in L’esigenza di unirmi ogni volta con te.

La seconda figlia di Claudia Gerini è invece Linda, nata dall’amore con Federico Zampaglione, leader di uno dei gruppi musicali più amati in Italia come i Tiromancino. La piccola si è appassionata invece alla vita del madre, manifestando sin da piccola un feeling particolare per la musica.

La storia con Federico Zampaglione, come il matrimonio con Alessandro Enginoli, è però terminata e oggi Claudia Gerini dovrebbe essere single, dopo la rottura col suo fidanzato Simon Clementi. I due si erano fidanzati nel 2019, ma la storia d’amore è giunta al termine due anni dopo, anche se non è chiaro per quali motivi.

