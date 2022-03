Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria dove vedere su che canale

Consacrazione al cuore immacolato di Maria: scopriamo dove vedere la preghiera che il Papa farà per Russia e Ucraina.

È passato un mese ormai dallo scoppio del conflitto in Ucraina e la guerra non accenna a placarsi. Tra le tantissime voci che invocano la pace c’è chiaramente quella di Papa Francesco, che nella giornata di venerdì 25 marzo 2022 celebrerà la Consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, per invocare la fine della guerra che sta affliggendo l’Ucraina. Scopriamo dunque dove vedere la cerimonia in televisione e streaming.

Consacrazione al cuore immacolato di Maria: dove vedere la cerimonia

Sarà possibile seguire l’evento in televisione, gratuitamente, su Tv2000, che si trova sul canale 28 del digitale terrestre, a partire dalle ore 17:00. La cerimonia sarà preceduta da uno speciale del Diario di Papa Francesco, in onda dalle 16, con approfondimenti e ospiti che si occuperanno di introdurre l’evento.

La cerimonia sarà visibile però anche su Rai 1, con il collegamento che avrà inizio a partire dalle ore 16:45. Chiaramente, l’evento sarà visibile anche in streaming tramite l’applicazione di Rai Play, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma visibile anche comodamente in televisione tramite console, smart tv o quegli apparecchi che rendono le televisioni smart come possono essere Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Timvision Box. Per usufruire di Rai Play non occorre alcun abbonamento, basterà registrarsi gratuitamente e l’evento può essere seguito sia in diretta, che recuperato in un secondo momento.

Appuntamento dunque nel pomeriggio di venerdì 25 marzo per la preghiera del Papa, una delle voci che chiedono, ormai da tempo, la fine di un conflitto che sta causando gravissimi danni, tra morti, profughi e devastazioni che stanno mettendo in ginocchio l’Europa.

